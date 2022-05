Chissà se lo avrebbero mai pensato gli Scaligeri quando lo edificarono che questo borgo sarebbe diventato così famoso in tutta Italia. Da avamposto difensivo a controllo della valle, fino a diventare esempio nel Mondo della qualità vitivinicola italiana. Lo hanno appena insignito pure del titolo di “borgo tra i borghi” ed è la prima volta che gli accade. Ma non è la prima volta invece che il suo famosissimo e delizioso vino viene riconosciuto a livello internazionale. Anche pochi giorni fa, durante la famosissima manifestazione del Vinitaly. Andiamo a scoprire questa splendida meta, affrontandola però con dei suggerimenti di viaggio diversi dal solito. Perché non è un luogo sconosciuto, ma potrebbe riservare delle incredibili sorprese a tutti coloro che decidono di dedicargli una giornata.

Uno dei suoi punti forti

Facilissimo da raggiungere e meraviglioso a 360 gradi questo borgo. Abbiamo più volte visto come il nostro Paese sia la terra dei borghi alle volte anche inaccessibili. Per questo e per loro fortuna, rimasti nei secoli praticamente intatti, in cima a qualche sperone di roccia. Come per questo borgo eccezionale, che abbiamo consigliato ai nostri Lettori. Poi ci sono invece borghi come Soave, a pochi chilometri da Verona, che hanno addirittura un’uscita autostradale dedicata. Lungo l’importante direttrice della Milano Venezia, Soave permette a chi vuole visitarla, di raggiungerla veramente in maniera facile e veloce. In questo senso da secoli rappresenta proprio quello che volevano da lei i signori di Verona: cioè che fosse un punto nevralgico tra Verona e Vicenza, senza essere troppo nascosta e inaccessibile.

Nonostante questo, Soave, circondata dalle sue mura e dalle sue torri, mantiene quasi completamente inalterato il suo fascino originario.

Facilissimo da raggiungere e meraviglioso al risveglio della natura ecco l’imperdibile borgo tra i borghi 2022 incastonato tra ciliegi e vigneti

Sono davvero tantissimi gli italiani che in questo periodo dell’anno uniscono il piacere della gita alla curiosità del mercatino dell’antiquariato. Ebbene, in questo, la nostra meta odierna si rivela una vera e propria sorpresa positiva. Nella terza domenica di ogni mese, infatti, all’interno delle sue mura, si svolge uno dei più ricchi e frequentati mercatini dell’antiquariato.

Arrivano qui espositori da tutto il Veneto, per la gioia di tutti coloro che cercano oggetti vintage, da collezionismo e per arricchire le proprie passioni. Dagli orologi ai fumetti, dalle monete ai francobolli, dai vestiti ai libri, dai mobili fino alla cristalleria, alle lampade e a tutti gli oggetti per la casa. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi a questo sito.

Soave vale la pena abbinare anche alla vicina Illasi per chi ha voglia di immergersi nella bellezza dei castelli medievali.

