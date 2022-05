In questo periodo dell’anno, con il passaggio dall’inverno alla primavera, si tende a sentire di più certi acciacchi e a cercare rimedio. Si tratta di una fase di passaggio, in cui abbandoniamo il “letargo” invernale per prepararci all’estate. È proprio in questa fase che risentiamo maggiormente di eventuali carenze vitaminiche e in tanti ricorrono a integratori e multivitaminici.

La buona notizia, neanche troppo eclatante ma senz’altro fondamentale da ricordare, è che non dobbiamo necessariamente ricorrere a pastiglie e bustine. Molte delle vitamine e delle sostanze nutritive utili al nostro organismo possono essere reperite soprattutto con la giusta alimentazione.

Esiste, ad esempio, un frutto per alcuni tipicamente estivo ma che sta già spuntando sugli scaffali, con cui facciamo il pieno di vitamina C, potassio e calcio.

Tutto il benessere che possiamo trovare nel cibo

Prima di capire di che frutto stiamo parlando, vogliamo ricordare quanto ciò che la natura ci offre può regalarci in termini di salute.

A seconda della stagionalità, possiamo trovare ortaggi e frutti ricchissimi di nutrienti. Possiamo, ad esempio, ancora trovare nei supermercati un fantastico prodotto della terra che favorirebbe ossa e arterie.

Sempre in tema ortaggi, è ancora possibile trovarne in giro uno che sembrerebbe avere proprietà benefiche per la vista e per le ossa.

Nel mese di maggio, parlando invece di frutta, possiamo ancora trovare le fragole, che sarebbero ricchissime di antiossidanti e dalle proprietà antinfiammatorie.

Ma tra la frutta in arrivo in queste settimane non mancheranno ulteriori soddisfazioni. Scopriamone uno squisito e appena sbarcato al reparto ortofrutta, che potrebbe aiutarci nel recuperare un po’ di energie.

Possibile il pieno di vitamina C, potassio e calcio con questo frutto appena comparso sugli scaffali e ricco di virtù

Il frutto a cui facciamo riferimento è proprio il melone.

Avevamo anticipato che si tratta di un prodotto che, mentalmente, colleghiamo direttamente all’estate. Tuttavia, è già possibile trovarlo in vendita e, scegliendo bene, potremmo già trovarne di dolci e succosi.

Ciò che però lo rende speciale, oltre al giusto, è la qualità e quantità di vitamine e nutrienti che contiene. Per 100 grammi di melone infatti possiamo contare su 32 mg di vitamina C e ben 333 mg di potassio e 19 mg di calcio. Inoltre, al suo interno, possiamo trovare anche la preziosa vitamina K, la A, la B6, il fosforo ed i folati.

Sarebbe poi ricco di carotenoidi e flavonoidi e associato a un minor rischio di sviluppo della sindrome metabolica con relativa ipercolesterolemia, ipertensione e iperglicemia. Tra le tante virtù avrebbe, infine, proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Approfondimento

Né D né B12 ma questa sottovalutata vitamina ridurrebbe il colesterolo migliorando anche umore e memoria