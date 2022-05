Il cetriolo è un ortaggio dalle origini molto antiche, presente sulle nostre tavole in estate. Parliamo di un alimento dissetante, che contiene poche calorie e che si mangia principalmente crudo. Sui banchi dei mercati è possibile trovare diverse varietà di cetrioli, che si differenziano per forma e colore. Questo ortaggio è facilissimo da coltivare, anche in un semplice orto domestico. Il cetriolo sarebbe davvero salutare e benefico per il nostro organismo. Non solo perché avrebbe poche calorie, ma perché le fibre contenute aiuterebbero l’intestino e favorirebbero il senso di sazietà.

Per gli occhi

Il cetriolo è definito un ortaggio della salute. Ma non dimentichiamo che potrebbe contribuire anche alla nostra bellezza. Questo ortaggio è da sempre usato come rimedio naturale per sgonfiare le borse sotto gli occhi e le occhiaie. Basta tagliarne due fette, posizionarle sulle palpebre e attendere circa 15 minuti. Al termine di questo tempo ci sentiremo più fresche e sgonfie. Ma possiamo anche utilizzare le fette di cetriolo per combattere la stanchezza. In questo caso, prima di usarle facciamole raffreddare in congelatore e poi posizioniamole sulle palpebre.

Oltre a occhiaie e occhi gonfi, il cetriolo potrebbe anche attenuare le rughe di viso e collo se utilizzato così

Abbiamo visto come il cetriolo sia da sempre considerato un valido rimedio della nonna per sgonfiare gli occhi gonfi e ridare vitalità a quelli stanchi. Ma non tutti sanno che il cetriolo sarebbe anche un alleato della pelle. Grazie alle sue proprietà, potrebbe aiutare ad alleviare i segni del tempo e a dare luminosità. Con il nostro ortaggio possiamo creare delle maschere per il viso davvero eccezionali e in pochissimo tempo.

Infatti, oggi vogliamo proporre una maschera semplicissima da realizzare. Basterà sbucciare il cetriolo e tagliarlo a pezzi. Con l’aiuto di un mixer da cucina frulliamolo, per ottenere una purea acquosa e applichiamola sulla pelle pulita di viso e collo. Lasciamo agire per 15 minuti. Al termine di questo tempo, risciacquiamo con acqua fredda e tamponiamo delicatamente il viso con un asciugamano morbido. Possiamo aggiungere alla nostra semplicissima maschera anche qualche cucchiaino di miele. Questo prodotto avrà il compito di nutrire la pelle e prevenire le screpolature. Quindi, oltre a occhiaie e occhi gonfi, il cetriolo potrebbe anche aiutarci a contrastare i segni dell’età.

Lettura consigliata

Ecco come applicare perfettamente il correttore per evitare che finisca nelle pieghe evidenziando rughe e occhiaie