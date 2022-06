L’idea dell’estate in arrivo ci piace ma ci fa anche un po’ timore. Questo perché sappiamo che andremo al mare e dovremo presentarci davanti a tutti in costume da bagno. Allo specchio ci vediamo con molti difetti e questo incide sulla nostra autostima. Tanto che, addirittura, alcune volte pensiamo di rinunciare a una località balneare. E di trascorrere le ferie in città, per non farci vedere in costume. Noi, troppo basse, troppo in carne. Ma tutte le nostre insicurezze possono avere fine. Scopriamo come possiamo sentirci belle come modelle in costume, smettendo di preoccuparci. E cessando anche di pensare di privarci di quella vacanza che è un nostro diritto.

Alcuni consigli utili

Innanzitutto vogliamo fornire alcuni consigli utili a rilassare un po’ lo stato d’animo di chi teme di presentarsi al mare in costume. Temiamo molto il giudizio degli altri, ma è molto probabile che chi consideriamo giudice abbia le stesse nostre paure. Per cui, non siamo sole. Veniamo ora a un altro punto. Chi ha dei complessi e una bassa autostima, tende generalmente a scoprirsi il meno possibile al mare. Questo potrebbe essere sbagliato e spieghiamo perché.

Pensiamo al freddo inverno e a tutte le persone che escono imbacuccate con giacconi e cappotti. Se passasse una persona in costume da bagno, verrebbe notata in un lampo. La stessa cosa succede in spiaggia, dove tutti sono in costume. Se passeggia una persona vestita, viene subito notata. Per questo, visto che ci danno fastidio gli occhi addosso, evitiamo di coprirci, perché otterremmo l’effetto opposto a quello desiderato. L’ultimo consiglio, se proprio si teme il giudizio altrui, è quello di andare in spiaggia la mattina. In genere al mattino presto le spiagge sono meno affollate. Per cui possiamo scegliere quell’orario per andare a rilassarci senza stressarci troppo.

Possiamo sentirci belle come modelle in costume da bagno anche con qualche chilo in più e se non siamo statuarie

Ecco ora alcuni consigli di tipo più pratico. Ossia utili a scegliere il costume giusto in base al nostro fisico e a camuffare i problemi che non ci rendono serene in spiaggia. Se siamo in carne o abbiamo i fianchi larghi, evitiamo il costume a pantaloncino. Evidenzierebbe troppo fianchi e rotolini. Meglio un normale sgambato, con un push up superiore per un bel seno da evidenziare. Optiamo inoltre per un costume nero snellente. Se abbiamo le smagliature sui fianchi, non copriamoci ma scegliamo un costume chiaro allacciato sui lati. I fiocchi e i lacci discendenti camufferanno le striature.

Se non siamo particolarmente statuarie, curiamo il più possibile la postura camminando dritte. Raccogliamo i capelli a chignon alto, che ci farà sembrare più alte, insieme a un bikini allacciato al collo. Scegliamo anche le infradito da spiaggia con la zeppa. Sono molto comode e pensate per camminare sulla sabbia senza problemi. Oltre che a regalare molti centimetri in più e farci anche essere alla moda.

