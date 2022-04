Nella botte piccola c’è il vino buono, ma a noi poco importa, vogliamo essere più alte. E anche se, nella vita, quella che conta è la statura morale, non ci dispiacerebbe avere qualche bel centimetro in più di altezza fisica. Certo, in questo caso e se la natura non ci ha aiutato, ci ha pensato a farlo la moda, grazie a calzature quanto meno provvidenziali, come le scarpe con i tacchi.

Ma non sempre è facile camminare su tacchi vertiginosi che ci stancano e fanno sentire dolore ai nostri piedi. E comunque, non è solo questa la soluzione per apparire alte. Non solo tacchi ma per sembrare più alte possiamo utilizzare una serie di stratagemmi davvero molto furbi, che ci faranno acquistare subito maggiori centimetri.

Qualcosa oltre alle scarpe

Le scarpe con i tacchi sono certamente molto utili a farci sembrare ben più alte di quanto non lo siamo in realtà. E l’effetto è visibile nell’immediato. Ma questo non è l’unico stratagemma che permette di ingannare chi ci guarda, in merito alla nostra altezza. Lo sanno bene le modelle che vediamo sfilare sulla passerella, che seguono delle regole ben precise ma che, soprattutto, usano dei trucchi davvero intelligenti.

Non solo tacchi ma per sembrare più alte sfruttiamo 3 trucchi intelligenti che usano anche le modelle

Possiamo apparire più alte anche di molti centimetri adottando una postura corretta quando siamo in piedi o camminiamo. Le indossatrici sanno bene che il portamento è importante e camminano sempre ben dritte. Noi dobbiamo fare la stessa cosa, evitando di camminare curve o con una postura troppo rilassata.

Un secondo stratagemma è quello di tagliare corti o di raccogliere i capelli. Il corto slancia la figura e chi già porta questo taglio è un passo avanti. Chi non vuole osare può puntare sul raccolto dietro la nuca, per avere lo stesso effetto.

Il terzo trucco riguarda l’abbigliamento ed è quello di indossare un accessorio inusuale come la cravatta. Molto in voga anche per quanto riguarda la moda donna, una cravatta con fantasia a righe dritte e verticali ha, per effetto ottico, il pregio di affinare la linea del busto, al contempo allungandolo. Inoltre è perfetta su un abbigliamento nero con maglia attillata e accollata e leggins. Questo, nell’insieme, snellisce la figura.

Lettura consigliata

