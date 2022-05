Il caldo, l’umidità crescente e anche l’alternanza del sole a giornate di pioggia sono tutti fattori che mettono a dura prova i nostri capelli. Questi tendono a incresparsi, sino a diventare stopposi. A 50 anni, invece, l’età incide sulla struttura del capello, che perde elasticità e luminosità. In questo caso, quindi, non sono l’umidità e le giornate di pioggia a rendere crespi i capelli, ma l’incedere del tempo e le sue conseguenze. In entrambi i casi, comunque, far tornare lucidi e luminosi i capelli si pone come un vero problema.

L’unica soluzione sembra una piega dal parrucchiere ma, al rientro a casa e dopo poco tempo, sappiamo che il crespo potrebbe ripresentarsi. E anche tagliare la chioma o magari realizzare acconciature particolari potrebbe servire a poco. Ma la natura può aiutarci, e in maniera del tutto inaspettata. Grazie a un rimedio naturale dall’azione rigenerante, infatti, non avremo più i capelli crespi o stopposi ma nuovamente belli e splendenti.

Il karkadè

Il karkadè ci aiuterà a combattere e rimuovere il crespo dai nostri capelli. Forse qualcuno ha già sentito nominare questo infuso orientale. Si tratta di una sorta di tè, che si ottiene dall’infusione dei calici rossi dei fiori di ibisco. Il colore della bevanda è infatti di un rosso acceso. Non tutti sanno che il karkadè avrebbe proprietà tonificanti ed emollienti. E, soprattutto, che queste si possono sfruttare a vantaggio della rigenerazione di capelli danneggiati. Basta preparare un infuso da applicare sulla chioma in forma di impacco. Ripetendo questa operazione nel tempo, al momento di lavare i capelli, si otterrebbero risultati molto apprezzabili contro il crespo.

I capelli crespi o stopposi risplenderanno e saranno belli anche a 50 anni con questo rimedio naturale rigenerante

Scopriamo quindi come preparare un impacco di karkadè che sia rigenerante per capelli stressati, stopposi, crespi e danneggiati. Innanzitutto dovremo procuraci il karkadè per infusi. Questo prodotto si può trovare facilmente in erboristeria. In alternativa, in qualsiasi supermercato fornito è possibile trovare bustine preconfezionate di karkadè, come quelle del tè. Dovremo quindi prendere un pentolino, riempirlo di acqua e porlo a ebollizione sul fornello. Avvenuta la bollitura, dovremo porre in infusione un cucchiaio di karkadè o la bustina. Lasceremo a riposo sino al raffreddamento del preparato.

Quando il liquido sarà freddo, filtreremo in una scodella e aggiungeremo un cucchiaio di aceto di mele. Questo ingrediente servirà a lucidare i capelli. Dovremo quindi applicare l’impacco di karkadè sull’intera chioma. Lasceremo agire per 60 minuti e laveremo i capelli come di consueto, con shampoo e balsamo. Procederemo quindi all’asciugatura corretta con il phon. Potremo notare un primo miglioramento della nostra chioma non più crespa. Ripetendo l’impacco una volta a settimana, i capelli torneranno a risplendere.

