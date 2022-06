Gli amici pelosi sono tra i regali più grandi che la vita possa farci, di compagnia, amorevoli e sempre pronti a sostenerci nei momenti belli e meno belli della giornata. E allora perché rinunciare ad una tanto amata compagnia?

Gli amici per la vita sono, però, ricoperti da un grazioso manto di peli che, esattamente come i capelli umani, è soggetto ad un ricambio stagionale.

Questo processo, detto mutua del pelo, del tutto fisiologico, fa sì che spesso la nostra casa sia colma di fastidiosi peli volanti. Li ritroviamo sui divani, sui pavimenti, sui vestiti, sui letti ed anche nella lavatrice, l’elettrodomestico che viene in nostro soccorso per lavare e sterilizzare i tessuti. Tuttavia, con il passare del tempo, può capitare che proprio i peli che vanno via dai tessuti durante il lavaggio diventino un’ostruzione per le tubature dell’elettrodomestico.

Ma allora come fare per eliminare velocemente e senza intoppi i peli degli amici pelosi?

Per eliminare i peli di cani e gatti da divani, letti e dalla lavatrice ecco 3 rimedi velocissimi che non ci faranno perdere tempo

Per eliminare velocemente i peli dai vestiti occorre procurarsi del comunissimo nastro adesivo, quello che frequentemente utilizziamo per sigillare i pacchi. Basterà avvolgerne un po’ intorno alla mano avendo cura di posizionare la parte adesiva all’esterno. Passare successivamente la mano sui tessuti e ripetere l’operazione, se necessario. Questo ci permetterà di eliminare buona parte dei peli.

Il modo più veloce per eliminarli

Il modo più semplice per eliminare i peli di cane e gatto dai tessuti, invece, resta il lavaggio in lavatrice. Tuttavia, durante il lavaggio in lavatrice, può succedere che i peli restino sui vestiti e che in parte finiscano in lavatrice. Questo potrebbe divenire un problema per i lavaggi futuri ed anche per il buon funzionamento dell’elettrodomestico. Pertanto, per evitare che questo avvenga, è indispensabile ricorrere a qualche veloce trucchetto.

La prima cosa da fare è sbattere i panni prima di metterli in lavatrice. Un’azione che spesso dimentichiamo di fare, ma che si rivela utilissima per eliminare i peli superflui.

Potremmo poi aggiungere al ciclo di lavaggio una comune spugna che, durante lo stesso, attirerà a sé gran parte dei peli. Questo trucchetto eviterà di farli circolare per la lavatrice. Oppure potremmo utilizzare le apposite bag, nelle quali riporre i vestiti piene di peli e poi procedere al normale lavaggio.

Potremmo, infine, aggiungere al lavaggio dell’aceto o dell’acido citrico, che aiuterebbero ad evitare che i peli si attacchino ai vestiti, oltre a fungere da ammorbidenti naturali.

Infine, per eliminare i peli di cani e gatti il consiglio è quello di coprire interamente le superfici in tessuto, come i divani e i letti, con gli appositi copridivani e copriletti. Così facendo, i peli resteranno per lo più circoscritti a questi oggetti senza finire tra le lenzuola.

