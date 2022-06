È un segno governato dal Sole, estremamente sicuro di sé. Ma quando vive lunghi momenti di buio ha bisogno di una sferzata per tirare fuori il meglio. Vengono in soccorso le stelle che per questo giugno intendono regalare a tutti i nati sotto il segno del Leone momenti di grande soddisfazione.

L’estate inizia dunque all’insegna della ripresa e del raggiungimento di obiettivi prefissati da tempo. Grazie a Marte e Giove in ottimo aspetto, fortuna, salute e lavoro saranno in netto miglioramento. Specialmente se il mese di maggio non è stato positivo come inizialmente si era prospettato, il momento magico si spiegherà con tutta la sua forza alle soglie dell’estate.

Giugno regalerà un magico momento di forza e il raggiungimento di tanti obiettivi a questo segno molto tenace, ma attenzione all’amore

La tenacia che contraddistingue il Leone è servita a far superare più o meno indenni un periodo che ha dato poche soddisfazioni. Ci sarà l’opposizione di Saturno. Però non turberà il futuro professionale grazie ad una maggiore sicurezza che i nati sotto questo segno hanno acquisito nel corso di quest’ultimo anno.

Le giornate lavorative più fortunate saranno 9, 10, 13 e 14. Grazie a Giove, i nati sotto il segno del Leone riusciranno a chiudere accordi favorevoli su questioni pregresse. Tutto questo movimento in ambito economico e professionale non deve però far dimenticare la necessità di relax. Sarà opportuno concedersi gli ultimi giorni del mese per un po’ di svago organizzando qualche giorno di vacanza.

Questo stacco sarà utile anche ad appianare qualche incomprensione con il partner. Infatti, giugno potrà portare a chi è in coppia dei piccoli attriti. Probabilmente saranno causati da scatti di irascibilità da parte di un Leone molto suscettibile che non saprà tenere bene sotto controllo le emozioni negative. Dunque, la parola d’ordine deve essere smorzare.

Attenzione a gelosie e incomprensioni

Specialmente per le coppie che non vivono la quotidianità si potranno verificare situazioni di gelosia che potranno essere attenuate con il dialogo e la fiducia. Alle volte in amore è necessario osare e buttarsi. Non sempre si possono ottenere le rassicurazioni desiderate e dunque occorre dare spazio al sesto senso.

Inoltre, forti delle conquiste professionali ed economiche, potrebbe essere più facile concedersi all’altra persona più serenamente. Comunque, giugno regalerà un magico momento per questo segno di fuoco.

Il Leone è estremamente coraggioso e non avrà difficoltà ad osare per raggiungere il massimo. La sua tendenza a rifiutare l’attesa in alcuni casi deve essere placata per ottenere i risultati sperati. È dalla sua anche la dea bendata che porterà fortuna in diversi momenti cruciali per investimenti e cambiamenti.

