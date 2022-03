La carta assorbente è diventata una preziosissima alleata in casa, non solo in cucina. Ha infatti rivoluzionato il modo di fare le pulizie rendendole più facili e veloci. Eppure pochi sanno che il tessuto di cui è composta è assolutamente controindicato su alcuni materiali. Questo ci porta a commettere degli errori, in verità parecchio diffusi, che non fanno altro che farci perdere tempo e consumare energie.

Gli errori più comuni che molti fanno

Dunque mai pulire queste 5 cose con la carta assorbente. Vediamo il perché è bene non farlo e quali sono i danni che potremmo andare a fare. Stiamo parlando di errori comunissimi che facciamo quasi tutti. Ebbene a quanti sarà capitato, mentre si lavora in cucina, di asciugarci le mani con un pezzo di carta assorbente. La sua superficie ruvida, non è tuttavia adatta alla cute. Dunque senza accorgercene, se la utilizziamo in questa maniera troppo frequentemente, rischiamo di danneggiare la pelle delle mani.

Anche i taglieri di legno non andrebbero assolutamente strofinati con la carta assorbente. Infatti questa non riesce ad eliminare i batteri che si formano sulla sua superficie. Potrebbe essere addirittura controproducente in quanto si spanderebbero odori e sostanze sulla superficie del legno. Dunque anche se dopo il passaggio della carta il tagliere può sembrare pulito, in realtà il piano rimarrà comunque contaminato. Per lo stesso motivo meglio non adoperare la carta sui mestoli e le posate in legno.

Mai pulire queste 5 cose con la carta assorbente perché non solo si danneggiano ma sprechiamo anche tempo ed energie

Del tutto inefficace, anzi addirittura antiestetico, risulta pulire i vetri e gli specchi con la carta assorbente. Questa infatti lascia su queste superficie dei segni che sono davvero brutti da vedere e inficiano totalmente i nostri sforzi di pulizia. Meglio adoperare dei panni di microfibra per ottenere un buon risultato con il minimo sforzo. Per lo stesso motivo sconsigliamo di adoperare questo tipo di carta sui bicchieri. Per asciugarli e renderli brillanti la soluzione ideale è un canovaccio di cotone pulito.

Infine, un errore che spesso viene fatto da molti è quello di servirsi della carta assorbente per la pulizia del bagno. Ebbene mai adoperare la carta assorbente per igienizzare la vasca e la doccia. Ancora più grave usarla per la pulizia del water. Il tessuto di cui è composta infatti non è adatto per l’eliminazione di germi e batteri. Una spugna imbevuta dell’apposito detersivo è la soluzione da prediligere.

