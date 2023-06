Portare sandali e tacchi senza far scivolare i piedi in avanti: soluzioni per risolvere il fastidio e camminare comodamente

Quando indossiamo scarpe coi tacchi alti e sandali il piede tende a scivolare davanti e a provocare conseguente disagio nei movimenti. Altresì, non di rado lo sfregamento provoca anche irritazione alla pianta del piede e alle dita. Capita quindi di rinunciare a indossare queste calzature perché scomode o, in alternativa, di rassegnarsi a dover soffrire nel portarle. Eppure esiste una terza strada da percorrere e di gran lunga preferibile: eliminare il problema con qualche semplice stratagemma. Esistono infatti diverse soluzioni anche fai da te che potranno darci finalmente sollievo.

Il piede tende a scivolare soprattutto quando indossiamo décolleté, slingback e altre tipologie di calzature dotate di tacco. È inevitabile d’altronde, data la posizione obliqua del piede e la concentrazione del peso verso il basso. Un disagio che interessa spesso anche i sandali, infatti l’assenza di tomaia fa sì che il piede non stia fermo e ancorato. Un problema poi che si accentua in caso di una scarpa leggermente più larga o di piedi sudati, che, oltre a generare puzza pestilenziale nelle scarpe, ne diminuiscono anche l’aderenza alla soletta. Camminare diventa davvero un supplizio e anche il nostro equilibrio, che potrebbe già essere precario coi tacchi, ne risentirà.

Come portare sandali e tacchi senza far scivolare i piedi sudati

Per quanto riguarda le décolleté e simili, si potrebbe pensare che indossando un paio di collant si risolva. In realtà il nylon rende il piede ancora più scivoloso. Se vogliamo indossare i collant dobbiamo sceglierne alcuni specifici, ossia antiscivolo. In genere si trovano da 15 denari, dunque abbastanza sottili. La loro particolarità è avere sulla pianta del piede una sorta di piccoli gommini. In alternativa, possiamo acquistare dei salvapiedi in cotone. Si tratta di calzini traspiranti scollatissimi e che dunque, seppure indossati, non si vedono. Evitano che il piede sudi e ne migliorano l’aderenza alla soletta. In caso di calzature aperte lungo i bordi, si potrà optare invece per i salvapunta e i salvatalloni, così da bloccare il piede anteriormente e posteriormente.

Valida soluzione anche l’acquisto di solette in gel autoadesive. Renderanno anche la scarpa più comoda ammorbidendone il fondo, inoltre si possono utilizzare anche per i sandali. Infatti, ne troviamo di diverse forme. Alcune intere da posizionare fino al tallone, altre curvate lungo l’arco plantare così da essere invisibili. Inoltre, vi sono anche i cuscinetti gel da collocare unicamente sotto la pianta del piede ben nascosti.

Ulteriore accessorio che può fare al caso nostro sono i laccetti rimovibili. Se ne trovano in vari colori da abbinare alla calzatura e si fissano attorno alla stessa e poi attorno a piede, tallone o caviglia. Sono particolarmente utili per bloccare il piede che non solo scivola ma che si sfila da décolleté, infradito e altre tipologie di sandali. Saranno l’ideale anche per le scarpe mules e ulteriori scarpe aperte sul tallone e prive di ancoraggi.

Soluzioni fai da te economiche

Finora abbiamo visto alcuni suggerimenti risolutivi che presuppongono un acquisto. Qualora non volessimo fare alcun investimento possiamo puntare su alcune furbizie fai da te. Potremmo ricavare salvapunta, salvapiede o salvatallone ritagliando un vecchio calzino. Invece di una soletta in gel, poi, potremmo inserire un assorbente nella parte interna della calzatura. Il vantaggio sarà di poterlo anche ritagliare a seconda delle nostre esigenze. Se dovessimo avere una soletta interna di cuio, sarà sufficiente utilizzare della cartavetrata per renderla ruvida e dunque non scivolosa.

Esistono però altri modi per renderla antiscivolo, di qualunque materiale sia. Possiamo infatti passarvi dello smalto trasparente e poi tamponarlo con della carta igienica. La soletta diventerà così granulosa. Oppure, potremmo farvi dei piccoli puntini con la colla a caldo. Evitando che sia completamente liscia eviteremo possibili scivolamenti. Nel caso vi sia spazio nella punta ci aiuterà riempirlo con dei dischetti struccanti di cotone, le dita così rimarranno ferme.

Ecco, quindi, le varie furbizie per portare sandali e tacchi senza far scivolare i piedi nella parte anteriore della calzatura. Naturalmente teniamo presente che non sempre siamo obbligati a indossarli, esistono infatti altre scarpe basse e di moda.