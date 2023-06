Non sai più come nascondere le cosce grosse? Ecco cosa dovresti indossare per slanciare le gambe

Hai un vitino da vespa ma non ti piace il tuo fisico per via delle cosce troppo grosse? Non servono i tacchi, nascondile con questi trucchi rubati alle top model.

Quando si avvicina l’estate, tantissime cominciano a maturare un sacco di paranoie sulla propria forma fisica. Tutto nasce dal fatto che la prova costume è dietro l’angolo e, dovendo appunto scoprici in spiaggia, siamo terrorizzate dal giudizio altrui. C’è chi si lamenta di aver messo su fianchi e pancetta e chi invece proprio non sopporta di avere un giro coscia troppo importante. In ogni caso, non si tratta di problemi insormontabili, ma, anzi, basta conoscere alcuni semplici trucchi d’abbigliamento per valorizzarsi al meglio. Dunque, se anche tu non sai più come nascondere le cosce grosse prova questi furbi suggerimenti che ti faranno sembrare snella come una top model.

Tacchi? No, grazie

Il primo rimedio che di solito viene in mente quando si tratta di mascherare le gambe grosse sono i tacchi perché appunto slanciano la figura. Nello specifico, per far risaltare lo stacco di gamba, l’ideale sarebbero le scarpe alte color nude, di una nuance simile a quella della propria carnagione. Certo, non è detto che tu debba per forza ricorrere al tacco 12, potrebbero bastare anche un paio di slingback o sandali con tacco largo. Assolutamente da evitare, invece, i tacchi sottili, perché accentuano per contrasto polpacci e cosce robuste.

Ma per scongiurare piedi doloranti e qualsiasi altro tipo di scomodità, cambiamo rotta e vediamo la prossima opzione: l’abito ad A. L’estate è per antonomasia la stagione dei maxi dress e quello cha fa al caso tuo per nascondere gambe importanti è quello dal taglio trapezoidale. Vita alta e gonna a ruota sono le caratteristiche che lo rendono perfetto per l’obiettivo, senza contare lo scollo a V che dirotta l’attenzione sul décolleté. Una buona alternativa è anche il maxi dress in tessuto leggero e fluido, preferibilmente plissettato proprio all’altezza delle cosce. Inoltre, nell’ottica effetto snellente, sarebbe meglio optare per delle tonalità scure. Ma eventualmente vanno bene anche i colori accesi. Quello da non lasciarsi scappare? Il rosso ciliegia, deciso e passionale.

Se invece preferisci di gran lunga indossare un paio di pantaloni, ci sono almeno due modelli che dovresti avere nel guardaroba. Cominciamo dagli shorts larghi e lunghi, tipo bermuda: essendo a vita alta e ampi, sono perfetti per camuffare il giro coscia. Un aiuto in più potrebbero essere stivaletti o pumps anche non troppo alte, come anche top o camicette con fantasie animalier o ricami. In alternativa, punta su un paio di pantaloni a zampa d’elefante e con vita alta, possibilmente in denim scuro o in cotone elasticizzato nero.

Ancora una volta, gioca sui contrasti, scegliendo per la parte sopra nuances vitaminiche come giallo limone, verde lime o rosa shocking. Infine, l’ultimo alleato di bellezza per slanciare la silhouette e nascondere le gambe grosse è il blazer lungo, che cade sui fianchi. Abbinalo ad un paio di pantaloni a palazzo cropped con fantasia a righe verticali e agli stivaletti con tacco largo: outfit da 110 e lode.