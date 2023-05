Puzza pestilenziale appena togli i piedi dalle scarpe? Capita anche a Britney Spears, ecco perché e come risolvere

Poche cose sono imbarazzanti e fastidiose come il trovarsi scalzi e avere i piedi che puzzano. Non meno, dover nascondere le proprie scarpe perché emanano odori spiacevoli. Una croce con la quale sono in molti a combattere. E può consolarci il fatto che non risparmi nemmeno i grandi Vip. Protagonista di un episodio increscioso di questo genere è stata infatti tempo fa la popstar Britney Spears. Vediamo cosa è successo, scopriremo che il suo problema è comune a molti di noi ma che è risolvibile con qualche piccola e saggia accortezza.

Siamo abituati a considerare i Vip come appartenenti a un altro Mondo, dove regna incontrastata la perfezione. Ci appaiono sempre impeccabili, a tal punto da diventare icone da emulare. È sufficiente pensare a quanti copino outfit e pantaloni di Lorella Cuccarini oppure le unghie di JLo. Eppure neanche loro sono immuni da problemi, tanto è vero che non sempre si presentano davvero in modo ineccepibile.

Britney Spears, sexy e trendy reginetta del pop, è stata protagonista di un episodio imbarazzante riguardante l’odore dei propri piedi.

Britney Spears era su un aereo diretto da Los Angeles a New York, in compagnia del suo ex marito, quando decide di togliersi le scarpe. Forse un gesto di poca classe, ma comprensibile per dare sollievo ai piedi quando fanno male o le calzature sono scomode. Dunque nulla di strano, se non fosse che, a quanto sembra, una puzza terribile di piedi abbia travolto i passeggeri.

Secondo i presunti testimoni, l’odore sarebbe stato davvero forte. A tal punto che un’hostess avrebbe chiesto alla cantante di rimettersi le scarpe. Mentre, arrossita, accontentava la richiesta, la Spears si sarebbe giustificata dicendo che il cattivo odore fosse colpa delle calzature. In effetti, sappiamo che spesso è proprio così e ci sarà successo di vivere episodi simili. Ciò succede perché l’interno della scarpa sarebbe ideale per la proliferazione dei batteri, dunque potrebbe non riguardare la nostra igiene.

Infatti, essendo un ambiente chiuso, è caldo, ma è anche umido a causa della sudorazione dei nostri piedi, ricchi di ghiandole sudoripare. Secondo quanto testimoniato da una fonte vicina a Britney Spears, quest’ultima non indosserebbe calze e calzini. Questo è un errore grave che inciderebbe sulla puzza. Infatti i calzini assorbirebbero l’umidità prodotta dai piedi ed eviterebbero che venga a contatto con la scarpa. Per ridurre poi il sudore, consigliabile sarebbe utilizzare calzini in tessuti traspiranti come il cotone e la lana. Inoltre, in caso di sudorazione abbondante, esistono apposite calze, usate dagli sportivi, per mantenere il piede asciutto.

Dopo aver usato i calzini non lasciamoli nelle scarpe, rischieremmo di appestarle. Stiamo attenti anche alla scelta delle scarpe. Dobbiamo preferire sempre calzature di qualità, così eviteremmo non solo che ci facciano male, ma anche la maggiore tendenza ai cattivi odori. Assicuriamoci che le scarpe siano traspiranti. Materiali in grado di far respirare il piede sono pelle, tela e alcuni materiali artificiali spesso specificamente studiati. Ad esempio, calzature con lavorazione a rete in tessuto sintetico permettono al piede di respirare. Così come la presenza di piccoli fori sulla tomaia.

Attenzione anche al materiale della suola, che dovrà essere ugualmente traspirante. Ideali sarebbero quelle in gomma eva e in sughero naturale. Quando consumata, sostituiamola così che possa assolvere al proprio dovere. Per non far puzzare le scarpe ricordiamoci di non lasciarle mai umide e di lasciarle arieggiare, magari al sole, per farle asciugare e disinfettare. Naturalmente, se delicate, non alla luce diretta per non farle rovinare e sbiadire. Consigliabile poi non indossarle in modo consecutivo.

Altresì calziamole solo con i piedi asciutti e per mantenerli tali prendiamo l’abitudine di usare il talco. Infine, se, nonostante ciò, le scarpe puzzano, possiamo ricorrere a un geniale escamotage. Inseriamovi all’interno un pezzo di sapone per una notte. Assorbirà i cattivi odori e rilascerà la sua essenza profumata. Ecco, dunque, come puoi evitare quell’odiosa puzza pestilenziale appena togli i piedi dalle scarpe e smettere finalmente di vergognarti nel rimanere scalzo.