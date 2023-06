Alcune gocce di smalto sono cadute sui tuoi vestiti? Eliminale senza danni grazie ai consigli di Clio Zammatteo

Smalto sui tessuti colorati: come eliminarlo? Tranquilla, non tutto è perduto, basta agire con calma e con una precisa metodica ossia quella suggerita nel blog della famosa beauty blogger.

Lo smalto è un accessorio beauty che senza dubbio piace molto. Ogni anno hai voglia di informarti sulle nuove tendenze, sui colori che vanno per la maggiore o su nail art e fantasie per le unghie. A volte prenoti un appuntamento al centro estetico per la manicure mentre altre provvedi a casa da sola. Ma proprio qui potrebbe nascere l’imprevisto: la fretta, la poca manualità ed ecco che una goccia di smalto cade sui tuoi vestiti. Aiuto! Come fare per eliminare la macchia senza fare danni? Ecco in tuo soccorso i consigli di Clio Zammatteo.

Il blog della conduttrice e Youtuber

Clio Zammatteo è la nota ClioMakeup, truccatrice esperta nonché blogger, youtuber e conduttrice di programmi tv di successo. Tra i tanti articoli presenti nel suo blog cliomakeup.com, il team da lei diretto viene in soccorso anche con consigli mirati.

E appositi, qualora si verificasse un qualsiasi incidente di bellezza, come problemi con il trucco o quando alcune gocce di smalto sono cadute sugli abiti. Proprio a proposito di quest’ultimo argomento, ClioMakeup fornisce preziose indicazioni sul da farsi e per risolvere la situazione senza danni.

Cosa fare se alcune gocce di smalto sono cadute sui tuoi abiti

ClioMakeup puntualizza sull’importanza di effettuare un pretrattamento alle macchie di smalto. Ossia agire nell’immediato prima di provvedere a smacchiare il capo di abbigliamento macchiato. Il consiglio è quello di passare un cubetto di ghiaccio sulle macchie per evitare che si allarghino. Quindi si tamponerà con carta assorbente per eliminare l’eccesso di prodotto.

Si dovrà ora guardare l’etichetta dell’abito: se presente acetato o triacetato, o se il capo è in seta o lana, meglio portarlo in tintoria. Se invece il tessuto è in cotone si può mettere in ammollo per mezz’ora in acqua tiepida, quindi versare del detersivo sulla macchia, strofinare e poi mettere in lavatrice.

Alcune alternative al detersivo possono essere anche una piccola porzione di schiuma da barba, un po’ di alcool o l’acetone. Attenzione, però, con questi ultimi due nel caso di capi scuri: meglio ritornare al detersivo per evitare che i vestiti scoloriscano lasciando aloni nel punto macchiato. Nel caso fosse macchiato di smalto un jeans, basterà appoggiare sullo smalto della carta assorbente, tamponare con del cotone imbevuto di acetone e risciacquare con acqua.