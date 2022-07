Le temperature elevatissime di questi giorni ci mettono a dura prova e l’idea di cucinare piatti lunghi ed elaborati può farci soffrire. È normale dunque cercare ricette facili e veloci che ci aiutino a sopportare il caldo. D’estate cambiano le nostre abitudini alimentari e tutto ciò che desideriamo sono piatti semplici, leggeri e freschi da assaporare. Ecco perché quello che vogliamo fare oggi è suggerire una ricetta estiva molto gustosa e leggera, ideale per le giornate più calde.

Tra gli ortaggi di stagione, in questo mese troviamo i pomodori. Succosi e ricchi di gusto, i pomodori sono ortaggi preziosissimi perché ricchi di fibre e di vitamine A e C. Molti li usano per condire le bruschette, ma i pomodori ripieni sono uno dei piatti più amati in estate. Riso e tonno sono gli ingredienti più comuni per farcirli, ma oggi stupiremo tutti con una ricetta particolarmente sfiziosa. Questi pomodori ripieni si preparano velocemente senza usare il forno e il risultato sarà un piatto appetitoso e freschissimo.

Ingredienti

4 pomodori tondi ramati;

150 g di farro;

8 foglie di basilico fresco;

150 g di formaggio spalmabile;

sale q.b.;

pepe q.b.

Pomodori ripieni freddi senza riso, tonno o carne veloci da preparare

Per prima cosa, sciacquiamo il farro e trasferiamolo in pentola ricoprendolo d’acqua. Aggiungiamo un pizzico di sale e facciamolo cuocere per almeno per 30 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, possiamo scolarlo e lasciarlo raffreddare. Teniamo da parte il farro ed occupiamoci dei pomodori. Laviamoli con cura e tagliamo la calotta dei pomodori con un coltello a lama liscia. Rimuoviamo la polpa dei pomodori usando un cucchiaio e tagliamola a cubetti piccoli. Mettiamo i pomodori svuotati capovolti in modo da eliminare l’acqua in eccesso.

A questo punto uniamo il farro raffreddato alla polpa dei pomodori in un recipiente. Aggiungiamo un pizzico di sale, pepe e il formaggio spalmabile. Laviamo le foglie di basilico, spezzettiamole grossolanamente ed amalgamiamo tutti gli ingredienti. Aiutandoci con un cucchiaio, riempiamo i pomodori con la farcia. Lasciamoli riposare per un’ora nel frigorifero in modo da gustarli freschi. Serviamoli ai commensali accompagnati dalla loro calotta.

Consigli

Questi pomodori ripieni freddi senza riso, tonno o carne sono il piatto perfetto da preparare quando abbiamo poco tempo a disposizione. Consigliamo di mangiarli appena preparati per poter apprezzare al meglio tutto il loro gusto e profumo. In ogni caso, possiamo conservarli nel frigorifero per un giorno dentro un contenitore a chiusura ermetica. Se non troviamo i pomodori tondi ramati possiamo usare i ciliegini, che sono una qualità più piccola e perfetta anche da servire come aperitivo.

