L’insalata di patate è un piatto che in estate non può mancare sulle nostre tavole. Questa pietanza nasce come contorno per carni e pesce, ma in estate si può trasformare in un ricchissimo piatto unico. Fresca e gustosa, l’insalata di patate piace molto perché si prepara velocemente e con tanti ingredienti diversi. Possiamo provare abbinamenti sfiziosi per renderla davvero golosa ed irresistibile. Molti usano ortaggi di stagione e pesce per insaporirla, mentre altri realizzano salse e condimenti per esaltarne il sapore. Tonno e uova sono 2 ingredienti spesso utilizzati per arricchire e completare le nostre insalate di patate. Tuttavia, oggi vogliamo suggerire una ricetta originale e saporita che siamo certi saprà conquistare grandi e piccini.

Ingredienti

1 kg patate;

4 carote;

80 g di fagiolini;

100 g di tonno;

200 g di salmone affumicato;

40 g di maionese;

un ciuffo di prezzemolo;

sale q.b.;

pepe q.b.

L’insalata di patate e tonno estiva e sfiziosa da preparare senza uova

Laviamo patate e carote. Portiamo a bollore una pentola d’acqua, saliamola e facciamo lessare patate e carote. Per le carote saranno sufficienti circa 20 minuti, mentre per le patate mezz’ora. Controlliamo la cottura con una forchetta e lasciamole raffreddare.

Laviamo i fagiolini ed eliminiamo le estremità. Facciamoli lessare per circa 30 minuti e dopodiché mettiamoli sotto l’acqua fredda. A questo punto, peliamo le patate e tagliamo a pezzetti tutte le verdure. Quindi riduciamo patate e carote a dadini e tagliamo in 3 parti i fagiolini. Trasferiamo tutto in un recipiente ed aggiungiamo il salmone affumicato ridotto in listarelle.

Facciamo sgocciolare il tonno dal suo olio in modo che risulti più asciutto possibile. Uniamolo ai restanti ingredienti ed aggiungiamo la maionese. Amalgamiamo tutti gli ingredienti ed insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Infine, dopo aver lavato il prezzemolo usiamolo per guarnire questa sfiziosa insalata di patate.

Consigli

Ecco l’insalata di patate e tonno estiva e sfiziosa pronta in pochi minuti. Salmone affumicato e maionese renderanno la nostra insalata mista un piatto dal sapore unico. Consigliamo di riporla nel frigorifero e lasciarla riposare per almeno 2 ore prima di mangiarla. In questo modo, quando dovremo servirla sarà molto fresca e piacevole al palato. Per quanto riguarda la sua conservazione, possiamo tenerla nel frigorifero dentro un contenitore ermetico per non più di un giorno.

