Tra i tanti insetti che popolano la nostra terra, le formiche sono tra i più affascinanti. Questi piccoli insetti sono in grado di sollevare 50 volte il loro peso, costruire intricati formicai e organizzarsi in complesse strutture sociali. Non a caso, sembra che le formiche siano gli insetti più intelligenti del Pianeta. Tuttavia, per quanto affascinanti, le formiche potrebbero causare qualche disagio. In molti conosceranno la situazione in cui lasciando qualche briciola o dello zucchero in terra ci si ritrova la cucina piena di formiche. Allo stesso modo, anche chi possiede un orto o un giardino saprà con quanta facilità le formiche possono arrampicarsi su piante ed alberi.

Per fortuna le formiche non sono nocive per l’uomo, ma per le piante?

3 rimedi naturali per eliminare le formiche dalle piante in vaso e nell’orto

In realtà le formiche presentano una minaccia solo potenziale per le piante principalmente per 3 ragioni. La prima, specialmente per quelle piantate a terra, è quella di rovinare l’apparato radicale con la costruzione del formicaio. A forza di scavare, infatti, le formiche potrebbero causare danni alle radici. La seconda ragione è quella che le formiche sono scrupolose lavoratrici ed efficienti raccoglitrici di cibo. Nella loro alimentazione ci sono anche i piccoli semi delle piante. Dunque se possediamo un orto, le formiche potrebbero rovinare la semina cogliendo la prima occasione utile per fare scorta di semi. Infine, pur se le formiche non mangiano direttamente le piante vivono in simbiosi con chi lo fa. La cocciniglia ad esempio succhia la linfa dalle piante producendo melata, di cui le formiche sono ghiotte. In cambio di questo dolce nettare, le formiche ospitano nel formicaio le cocciniglie che poi saranno pronte ad attaccare le piante.

Come allontanare le formiche dalle piante

Se, dunque, ci troviamo nella situazione in cui le formiche affollano le nostre piante possiamo utilizzare 3 rimedi naturali per eliminare il problema. Uno di queste è il sapone molle, detto sapone potassico molle. Quello che dovremo fare sarà miscelare questo sapone a dell’acqua per poi nebulizzarlo sulle piante. In questo modo riusciremo a debellare le formiche e, inoltre, avremo la possibilità di lavare via l’eventuale melata depositata sulle foglie.

Allo stesso modo, sempre del sapone può venirci in aiuto. Il sapone di Marsiglia, sempre miscelato all’acqua, funge da pesticida e repellente. Questi prodotti possono essere spruzzati direttamente sugli insetti e sulle foglie ma ricordiamo di farlo alle prime ore del mattino o prima del tramonto.

Formiche alla larga

Infine, un buon deterrente per le formiche ad invadere i vasi di piante potrebbe essere la cannella. L’odore della cannella è un forte repellente per le formiche e, pertanto, quello che possiamo fare è piantare delle stecche di cannella nel terreno.

L’odore pungente di questa spezia scoraggerà le formiche ad arrivare sul vaso.

Non dimentichiamo poi che se vogliamo costruire una trappola efficace ma economica per le formiche basta usare dei comuni tappi di plastica.

Lettura consigliata