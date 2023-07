Pomodori ripieni al forno senza carne: deliziosi e pronti in soli 15 minuti con la ricetta di Lidia Bastianich

I pomodori sono tra gli ortaggi più consumati nel nostro Paese. Con i pomodori possiamo preparare moltissimi piatti, salse e condimenti ed oggi ci dedichiamo ad una delle pietanze più amate che li vedono come protagonisti. I pomodori ripieni possono essere davvero buonissimi e ci vuole davvero poco per prepararli. A svelarci la sua strepitosa ricetta è Lidia Bastianich.

Cuoca, scrittrice e conduttrice televisiva, Lidia Bastianich è un volto famosissimo e molto amato della televisione americana. Madre dell’ancora più famoso imprenditore Joe Bastianich, la donna è stata ed è tutt’ora una delle più grandi ambasciatrici della cucina italiana in America. Se sei alla ricerca di una ricetta tipicamente estiva, davvero facile e veloce, sei nel posto giusto. I pomodori ripieni sono un piatto unico sfizioso e ricco di gusto che puoi preparare in mille varianti diverse. Puoi prepararli con la carne, con il pesce, con le verdure e addirittura con il riso o la maionese.

Con questo articolo stiamo per svelarti la ricetta di Lidia Bastianich che siamo certi ti conquisterà subito. Vuoi conoscere gli ingredienti e i passaggi per preparare questo piatto? Continua a leggere qui di seguito!

Pomodori ripieni al forno senza carne: servono solo una manciata di ingredienti

Ti occorrono 4 pomodori maturi grandi, 250 grammi di pane raffermo, 150 grammi di Grana Padano DOP grattugiato e 2 cucchiai di prezzemolo fresco. Ti servono anche 4 uova grandi, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini di origano secco e un cucchiaino di sale. Accendi il forno e preriscaldalo a 200 gradi. Lava per bene i pomodori, rimuovi il picciolo, la calotta e inizia a scavarli rimuovendo i semi e la polpa. Mettili in un colino e ricava così il succo di pomodoro. Taglia quindi il pane raffermo a cubetti e mettili in un recipiente. A questi aggiungi 100 grammi di formaggio grattugiato, 2 dei 3 cucchiai di olio, l’origano secco e mezzo cucchiaino di sale. Trita il prezzemolo e aggiungilo agli altri ingredienti.

Mescola per bene il tutto e rivesti la teglia con della carta da forno. Ungila con il restante olio extravergine d’oliva e poggia i pomodori precedentemente scavati. Aggiungi un pizzico di sale fino dentro i pomodori e riempili per 2/3 con la farcitura a base di pane raffermo. Rompi un uovo dentro ogni pomodoro e versa il succo di pomodoro sulla base della teglia.

Cottura e come servire questi pomodori ripieni così squisiti

Copri la teglia con un foglio di alluminio e falli cuocere per 10 minuti. Tirali fuori dal forno, cospargili con i rimanenti 50 grammi di formaggio e l’origano. Ricoprili e termina la cottura per altri 5 minuti e servili tiepidi. Questi pomodori ripieni al forno senza carne sono davvero strepitosi, facili e veloci da preparare.

Vuoi stupire i tuoi ospiti? Potrai servire i pomodori ripieni di Lidia Bastianich con una semplice insalata fresca oppure con un contorno di patate al forno. In alternativa, prepara un mix di verdure saltate in padella. Per farle, usa peperoni, melanzane e zucchine: non te ne pentirai!