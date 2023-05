Patate al forno con la buccia: morbide dentro e croccanti fuori con un semplice trucco contadino

Per i tuoi piatti, vorresti un contorno goloso, sfizioso e facile da preparare? Ecco la ricetta da non perdere! Farai un figurone!

Perfette per accompagnare pietanze di carne, ma anche di pesce, le patate sono tra gli ingredienti più amati da servire come contorno. Per portare in tavola delle patate in padella, cotte con poco olio, sarà necessario conoscere i trucchetti degli chef. Molto gettonata anche la ricetta delle patate ‘mpacchiuse’ proposta da Elisa Isoardi.

In realtà, sono tantissime le ricette che si possono realizzare con questi favolosi tuberi commestibili, ottenuti dalle piante della specie Solanum tuberosum. Tra le versioni più amate, troviamo certamente le patate al forno con la buccia. Quest’oggi, vedremo una delle versioni classiche contadine che ha fatto impazzire generazioni intere.

Ingredienti

Per realizzare un contorno semplice ma allo stesso tempo ricco di gusto e che stuzzica l’appetito, avremo bisogno di:

800 grammi di patate;

3-4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale fino quanto basta;

una spolverata di pepe;

prezzemolo tritato.

Occhio al risultato che si desidera ottenere

Prima di cominciare, occhio alle patate! Il segreto sta proprio nella preparazione iniziale. Per ottenere una cottura perfetta, quindi patate morbide dentro e croccanti fuori, si consiglia di lasciar riposare le patate in una ciotola con dell’acqua fredda. Dopo 30 minuti d’ammollo, le patate sono pronte per essere cucinate. L’attesa in acqua servirà a far scaricare più velocemente una parte dell’amido contenuto nelle patate. In questo modo, le patate risulteranno più morbide all’interno. Se, invece, l’intento è quello di ottenere patate al forno molto croccanti, allora si consiglia di lavarle velocemente e poi bollirle per 5 minuti. In questo modo si avvia una pre-cottura senza, però, lessarle completamente. In entrambi i casi, le patate poi andranno scolate e tagliate a pezzetti.

Patate al forno con la buccia: cottura

Una volta scolate e tagliate a pezzetti, le patate andranno sistemate su un foglio di carta forno, a sua volta, posizionato in una teglia. Condire, poi, con l’olio, il sale, il prezzemolo e il pepe. Mescolare per far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Successivamente, non resta che procedere alla cottura. Impostare il forno alla temperatura di 180 gradi per 30 minuti circa.

Per una crosta che si presenta leggermente più croccante, sarà necessario azionare la funzione “grill” del forno e far cuocere per 5 minuti ed il gioco è fatto. Le patate saranno strepitose e il contorno sarà pronto in poche mosse.