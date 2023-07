Quanto si guadagna adesso col migliore conto deposito bancario: rendimento a 1, 2 e 3 anni con 20.000 euro

Dopo l’ennesimo aumento dei tassi da parte della BCE il conto deposito è diventato ancora più conveniente. Ecco quanto rende adesso investire nel migliore conto deposito a 1 anno, a 2 anni e a 3 anni.

Il conto deposito è una forma di risparmio offerto dalle banche, che consiste nel vincolare una somma di denaro per un periodo di tempo prestabilito. La banca in cambio offre un interesse sui soldi depositatati sul conto. Si tratta di un prodotto sicuro, garantito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi fino a 100.000 euro per ogni cliente per ciascuna banca. L’investimento è flessibile, permette infatti di scegliere la durata del deposito da 1 mese a 5 anni, con la possibilità di disinvestimento in ogni momento.

Perché i conti deposito rendono di più con l’aumento dei tassi

I conti deposito sono legati ai tassi di interesse di mercato. Quando i tassi aumentano, come è avvenuto a giugno 2023 con il rialzo dello 0,25%, anche i rendimenti dei conti deposito tendono a salire. Questo perché le banche devono offrire condizioni più vantaggiose per attrarre i risparmiatori e competere con altre forme di investimento.

I conti deposito sono una valida alternativa ai titoli di Stato o ai Buoni postali. Sono un ottimo strumento per diversificare l’investimento. In genere hanno un rendimento maggiore rispetto ai Buoni postali, anche se non godono di una tassazione agevolata come questi ultimi. Inoltre, rispetto a molti titoli di Stato, come i BTP, non sono soggetti alla volatilità dei prezzi come per i Buoni del Tesoro Poliennale.

Quanto si guadagna adesso col migliore conto di deposito

Investire nel migliore conto deposito per il periodo di 1 anno può essere una soluzione conveniente per chi vuole ottenere un guadagno sicuro e immediato. Secondo il confronto tra le offerte disponibili sul mercato, il conto deposito che offre il rendimento più alto a 1 anno ha un ritorno del 4,5% lordo annuo. Investendo 20.000 euro si possono ottenere 626 euro netti, pari a circa il 3,1% netto.

Investire nel migliore conto deposito per il periodo di 2 anni può essere una soluzione vantaggiosa per ottenere un guadagno maggiore nel medio termine. Secondo il confronto tra le offerte, il conto deposito che offre il rendimento più alto a 2 anni garantisce un rendimento del 4,5% lordo. Dopo 2 anni, gli interessi maturati sui 20.000 euro investiti saranno di 1.250 euro, pari al 6,2% netto totale.

Quanto rende investire nel migliore conto deposito per il periodo di 3 anni

Scopriamo quanto si guadagna adesso col migliore conto su un periodo di 3 anni. Il conto deposito per il periodo di 3 anni può essere una soluzione interessante per ottenere un guadagno più elevato e a lungo termine. Investire 20.000 euro sul conto deposito che garantisce il rendimento maggiore, permetterà di guadagnare circa 1.875 euro netti, ovvero il 9,3% totale.

Occorre fare però alcune precisazioni. I conti di deposito offrono rendimenti maggiori per somme vincolate. Queste si possono disinvestire, ma il rendimento ovviamente scende. Quindi, prima di scegliere l’investimento, meglio assicurarsi delle condizioni e dell’eventuale vincolo.

Abbiamo preferito non riportare i nomi dei migliori conti deposito per non influenzare le scelte del lettore. Il nostro intento è accendere un faro sui rendimenti attualmente migliori dei conti deposito. Con una ricerca sul web si può individuare quali sono i prodotti più adatti per ogni singola esigenza.