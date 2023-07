4 ricette estive sfiziose e veloci per pranzi e cene light più lo straordinario piatto di Laura Torrisi

Arriva il caldo estivo e diventa sempre più complicato trovare idee nuove per mettere in tavola qualcosa di fresco e sfizioso. Ecco 4 ricette velocissime da gustare per rimanere leggeri

Le lunghe e calde giornate estive ci permettono di organizzare pranzi e cene all’aperto, in giardino o terrazza. Il desiderio è quello di gustare pietanze saporite, ma anche fresche e salutari, senza stare ore ed ore davanti ai fuochi del fornello o al forno. Però mangiare e preparare i soliti piatti può essere davvero noioso e spesso ci sarebbe bisogno di nuove idee in tavola. Basta prendere ispirazione dalle ricette regionali e aggiungere il nostro tocco, con piccole variazioni e cotture più semplici e meno elaborate. Quindi trasformiamo le banali insalate di pasta, riso e verdure in pietanze gustose ed equilibrate, che non appesantiscono troppo.

4 ricette estive sfiziose e veloci per pranzi e cene equilibrati e leggeri

Preparare piatti freddi d’estate è il top, in termini di fatica e tempo, sono pratici, possiamo farli ore prima e conservarli comodamente in frigo. Se non abbiamo intenzione di accendere i fornelli, mettiamo in tavola una fresca mozzarella farcita all’interno con cubetti di pomodoro, pesto di basilico e mandorle tritate. Un piatto velocissimo che si prepara in pochissimi minuti.

Il pesto di basilico, frullato o battuto, può essere sostituito con una crema fredda di zucchine o di rucola. Sempre leggero è il piatto a base di salmone affumicato con guacamole, realizzato con avocado, cipolle, lime, pomodoro e coriandolo. Stendiamo la crema su ogni fetta e creiamo dei rotolini, da servire poi su un piatto piano, decorati con erba cipollina. Per contrastare il grande caldo non può mancare un’insalata esotica, mescolando lattuga, cubetti di ananas e gamberi sbollentati, conditi con sale, olio e limone. Chi non ama l’ananas potrà sostituirlo con del mango, pesche o delle mele, un pasto perfetto anche per il mare o da portare a lavoro.

Pochi minuti di cottura

Tra le 4 ricette estive sfiziose e veloci per pranzi e cene leggere c’è una versione light e fresca della classica insalata di riso fredda. Basteranno pochi minuti per cuocere del semplice cous cous, o riso basmati, e condirlo con arance, barbabietole e ceci sbollentati, il risultato è molto gustoso e per nulla scontato. Infine, potremmo provare la ricetta proposta da Laura Torrisi nel nuovo programma “Questo non lo so fare”. Un format culinario pensato e realizzato insieme all’ex compagno Pieraccioni e lo chef Federico Fusca. Durante la prima puntata ha rivelato gli ingredienti ed il procedimento della famosa pappa al pomodoro, con qualche variazione. Oltre una buona salsa di pomodoro fresca, serve del pane toscano senza sale, cipolla, o porro, e una sottiletta per rendere il tutto più cremoso.