Comprare una casa in questa perla del Mediterraneo anche con soli 50.000 euro

Comprare una seconda casa a Cagliari, o anche prendere qui la residenza, potrebbe essere una scelta azzeccata. Ecco perché potrebbe essere vantaggioso acquistare un appartamento in questa parte della Sardegna.

La Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo, con oltre 1.800 km di costa e un territorio variegato. Questo spazia dalle montagne al mare, dalle foreste alle zone aride. Il clima è tipicamente mediterraneo, con estati calde e inverni miti, specialmente nella zona Sud dove sorge Cagliari.

Cagliari, perla del Mediterraneo

Cagliari si affaccia al centro del Golfo degli Angeli, nella costa meridionale dell’isola. È la città più popolosa e il principale centro economico, culturale e turistico della Regione. La città ha origini antichissime: fu fondata dai Fenici, dominata dai Romani, dai Bizantini, dai Pisani, dagli Aragonesi e dai Savoia. La città è ben collegata grazie a un porto internazionale, un aeroporto e una rete di trasporti efficiente.

Il mare è tra le principali attrattive di Cagliari. La città ha una lunga spiaggia di sabbia bianca chiamata Poetto, che si estende per diversi chilometri e offre servizi e attività per tutti i gusti. Dal Poetto si può raggiungere anche la suggestiva Sella del Diavolo, un promontorio roccioso che domina il golfo. Altre spiagge vicine a Cagliari sono Calamosca, Cala Fighera e Mari Pintau.

Comprare una casa in questa perla del Mediterraneo

Comprare una seconda abitazione a Cagliari può essere un’ottima scelta per chi vuole godersi le bellezze dell’isola in ogni stagione. Non solo per chi vive in Sardegna, ma anche e soprattutto per chi vive nel Continente. Cagliari offre infatti diverse opportunità di svago e relax: dal mare al verde, dalla cultura allo sport, dalla gastronomia alla vita notturna.

Ma Cagliari si presta anche a diventare residenza principale per chi desidera fare una scelta di vita. La città offre una buona qualità della vita: un clima mite tutto l’anno, un’aria pulita, un basso livello di criminalità e di inquinamento. Da non trascurare il costo della vita inferiore alla media nazionale. Cagliari potrebbe essere la nostra Barcellona.

Quanto costa comprare casa a Cagliari

Ma quanto costa comprare una casa in questa perla del Mediterraneo? Secondo gli ultimi dati, la media dei prezzi in questa città è di circa 2.000 euro al metro quadrato. Facendo una ricerca sul portale Immobiliare.it* abbiamo trovato un appartamento di 90 metri quadrati, in zona centrale, in offerta a 50.000 euro. Vicino all’università è in vendita un trilocale di 55 metri quadri a 55.000 euro. Nel paese vicino di Quartu Sant’Elena è in vendita un seminterrato totalmente ristrutturato di 52 metri quadri a 55.000 euro.

Chi alla città preferisce un borgo meno popoloso, allora può prendere in considerazione Bosa, a una quarantina di km da Alghero. In questo meraviglioso borgo con una delle spiagge più belle dell’isola si possono trovare appartamenti a prezzi incredibili.

(n.d.r. *si riprendono annunci della zona presenti sui siti immobiliari indicati. Non conoscendone dettagli o veridicità dell’informazione, non si assumono responsabilità a riguardo.)