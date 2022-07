Se vogliamo stupire gli ospiti con un piatto semplice ma raffinato dovremmo puntare sul polpo. Questo mollusco prelibato impreziosisce la tavola arricchendola di gusto. Tra le ricette più famose circolano il polpo alla luciana, ma anche quello alla griglia, arrosto o in umido.

Nel menù di oggi, però, intendiamo sorprendere il pubblico con una proposta così fresca e prelibata che supererà ogni aspettativa. Non si tratta del solito polpo alla sarda o alla siciliana, ma di una variante perfetta per l’antipasto.

Parliamo del polpo in insalata, realizzato secondo i consigli di chi se ne intende. Per la nostra variante speciale abbiamo deciso di aggiungere qualche ingrediente freschissimo che ci farà scordare l’afa stagionale.

Fresco e leggero

Cucinandolo così avremo un polpo tenerissimo, non grigliato o in umido, che sarà sinonimo di leggerezza. Con pochi ingredienti e un procedimento a prova di neofita della cucina ci farà venire subito l’acquolina. Per cuocerlo dovremo solamente servirci di una pentola a pressione e in circa 8 minuti lo potremo impiattare.

Sveliamo allora gli ingredienti necessari per soddisfare l’appetito di 4 convitati:

500 g di polpo;

200 g di formaggio Feta;

100 g di olive nere;

30 g di rucola;

1 cucchiaio di olio di oliva;

qualche foglia di alloro;

sale grosso e pepe q.b.

Polpo tenerissimo, non grigliato o in umido ma in 8 minuti con pochi ingredienti

Iniziamo lavando accuratamente il polpo sotto l’acqua fredda. Successivamente, se non l’hanno già fatto in pescheria, dovremo pulirlo noi: svuotiamo la sacca, poi eliminiamo il becco e gli occhi.

A questo punto facciamo scaldare in pentola a pressione dell’acqua con sale e foglie di alloro. Appena bolle adagiamo il polpo e copriamo col coperchio. Alziamo la fiamma al massimo e attendiamo il classico fischio. Da questo momento proseguiamo la cottura per circa 8 minuti.

Al termine lasciamo che il vapore sfiati e aspettiamo che il polpo si raffreddi, immerso nel liquido e a pentola coperta. Dopodiché potremo scolarlo, conservando l’acqua di cottura per i prossimi piatti.

Sciacquiamolo velocemente sotto l’acqua fresca e iniziamo con calma a togliere quasi tutta la pelle. Ora possiamo sistemarlo su un tagliere e procedere con la fase finale della ricetta.

Asciughiamo il polpo con qualche foglio di carta assorbente, poi lo affettiamo in pezzi di circa 2 cm. Per finire impiattiamo la rucola e vi sistemiamo sopra le fette di mollusco coi cubetti di Feta e le olive. Condiamo con un filo d’olio e serviamo tutto in tavola completando con una bella spruzzata di pepe.

