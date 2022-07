Per mantenere l’orto produttivo e in salute non bisogna smettere di coltivarlo e concedergli attenzioni. Anche nel periodo più caldo dell’anno vi sono verdure che andrebbero seminate e alcuni lavoretti utili da svolgere.

In più, dovremmo tenere bene a mente l’importanza delle consociazioni. Ci sono ortaggi che si trovano benissimo vicino a patate e pomodori, altri fanno un figurone accanto alle zucchine e così via. Dunque, ecco cosa piantare ad agosto nell’orto per concedersi un raccolto abbondante il prossimo inverno.

Acqua in abbondanza e terreno fertile

Con le alte temperature è facile che il suolo si inaridisca e le verdure soffrano. Perciò, la prima operazione da non scordare ad agosto è quella dell’innaffiatura. Diamo regolarmente acqua alle piantine, preferendola a temperatura ambiente. Per fornire le giuste quantità e scongiurare gli sprechi consigliamo di optare per il metodo goccia a goccia.

Se vogliamo mantenere l’apparato radicale al fresco più a lungo, potremmo aiutarci con la pacciamatura. Usiamo paglia, cartoni o materiale organico per limitare anche la crescita di erbacce infestanti. Altro compito importantissimo è quello della concimazione.

Fornire in tempo i giusti nutrienti favorirà lo sviluppo degli ortaggi, che ci ripagheranno con produzioni generose nei mesi successivi. Diamo da mangiare in particolare alle colture che hanno cominciato il periodo vegetativo.

Cosa piantare ad agosto nell’orto, in semenzaio e in vaso e i lavori da fare

Ad agosto diverse verdure terminano il loro ciclo colturale. È il momento perfetto per piantarne altre che inizieranno proprio ora a crescere. Tra le colture che si possono seminare in piena terra ci sono insalate (lattuga, rucola e valerianella), spinaci, rapanelli e carote. Procediamo a interrare anche radicchio e finocchi, che si potranno cogliere nel periodo autunnale.

In questo mese è anche ora di effettuare qualche trapianto, preferibilmente alla mattina presto o verso il tramonto. In questo caso provvediamo a sistemare sempre le piantine nell’apposito panetto di terra. Nel semenzaio, invece, dovremmo adagiare le varietà tardive di cicoria e radicchio e le cipolle invernali.

C’è poi chi decide di mettere le piantine in un comodo vaso, per avere tutto a portata di mano. Le varietà che meglio si prestano alla messa a dimora in contenitore ad agosto sono cavolo cappuccio, peperoni, pomodori e, ancora una volta, finocchi e radicchio.

Vietato scordarsi anche della raccolta: molti frutti dell’orto si possono consumare proprio ora. Meloni, angurie, zucchini e melanzane sono alcuni tra questi. Si aggiungono all’elenco cetrioli, fagioli e fagiolini, pomodori ed erbe aromatiche.

