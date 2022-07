Non c’è niente di peggio che accorgersi di aver macchiato inavvertitamente una sedia in tessuto, proprio quando stanno per arrivare gli ospiti invitati per la cena. Se la sedia è sfoderabile, poco danno, basterà cambiare il rivestimento, o mettere in lavatrice il cuscino. Ma come fare se la sedia non è sfoderabile? Potrebbe sembrare che tutto sia perduto, soprattutto se si tratta di un tessuto delicato. Ma in realtà non è così. Basta utilizzare un prodotto che tutti abbiamo in casa per dire addio alla maggior parte delle temutissime macchie sulla tappezzeria di sedie e poltrone.

Un alleato contro macchie di cibo e di unto

Per prima cosa, controlliamo l’etichetta della tappezzeria. Molto spesso, pensiamo che alcuni tessuti non possano essere bagnati quando in realtà sono più resistenti del previsto e si possono bagnare con un panno intriso d’acqua. Ma se proprio il tessuto non è lavabile, possiamo intervenire con un prodotto che abbiamo praticamente tutti in casa: una saponetta di sapone di marsiglia, dopo aver pretrattato la macchia con del comune bicarbonato. Ma vediamo esattamente come procedere.

Ecco un trucchetto semplicissimo per pulire le sedie in tessuto senza bagnarle con prodotti che abbiamo tutti

Per prima cosa, soprattutto se la macchia è relativamente fresca, dovremmo pretrattarla, utilizzando il comune bicarbonato che abbiamo tutti in casa. Mettiamone un pizzico sulla macchia, poi lasciamolo agire per almeno un’ora. Dopo di che, eliminiamolo con attenzione, magari usando un aspirapolvere. Ora arriva il momento di utilizzare il sapone di marsiglia.

Strofiniamo sulla macchia una saponetta di sapone di marsiglia

Ecco un trucchetto semplicissimo per pulire le terribili macchie sulla tappezzeria in tessuto. Muniamoci di una saponetta di sapone di marsiglia, e strofiniamola a secco sulla macchia. Un po’ di sapone penetrerà nelle macchie del tessuto. Poi lasciamo agire il sapone per almeno una decina di minuti. Se abbiamo a disposizione una spazzola morbida, o anche uno spazzolino vecchio, possiamo strofinare delicatamente la spugna. A fine trattamento, la terribile macchia dovrebbe essere sparita. Eliminiamo i residui di sapone di marsiglia strofinando la sedia con un panno asciutto o leggermente umido per completare il lavoro.

Attenzione a macchie di colla e sangue sui tessuti

Alcune macchie purtroppo sembrano irrimediabili, tra queste le più temibili sono le macchie di sangue e quelle di colla. Si raccomanda quindi sempre di usare un copricuscino, o foderare le sedie con una fodera lavabile per prevenire il problema e mantenere le nostre sedie sempre in ottime condizioni.

