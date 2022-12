Un primo delizioso davvero facile da preparare da provare a Capodanno con amici e parenti

I primi sono fondamentali a Natale come a Capodanno. Per questo evento proviamo a portare in tavola un piatto di pasta diverso dal solito e fatto a casa partendo dalla farina.

Tra i piatti che non possono mancare durante il cenone di Capodanno troviamo i primi. Da acquistare già pronti o da fare in casa non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Chi non partirà alla scoperta di posti nuovi sarà alla ricerca dell’outfit ideale per la notte più bella dell’anno.

Ma tornando all’argomento principale è ovvio che chi ama cimentarsi in cucina porterà in tavola prodotti nuovi e innovativi ricchi di gusto. Tra questi oggi ci si soffermerà su un primo facile da preparare e veramente buono. Si sta scrivendo dei pansotti liguri da condire con un po’ di formaggio grattugiato. Ma ecco come prepararli in casa senza troppa fatica per un primo delizioso davvero facile da preparare.

Ingredienti per 5 persone

250 g di farina;

4 uova,

400 g di bietole ;

; 90 g di ricotta ;

; 4 cucchiai di formaggio grattugiato;

80 g di burro;

salvia, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Un primo delizioso davvero facile da preparare per una serata di festa

Innanzitutto bisognerà cominciare con la preparazione della pasta. Per prima cosa setacciare la farina e sistemarla a vulcano su una spianatoia. Al centro unire le uova e un pizzico di sale. Procedere lavorando gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo che andrà volto in una pellicola trasparente e lasciato da parte mezz’ora.

Nel frattempo ci si potrà occupare del ripieno e cominciare pulendo le bietole. Fare cuocere per circa 5 minuti in acqua bollente e leggermente salata. In seguito tritare il tutto e aggiungere la ricotta, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale e una spruzzata di pepe. Mescolare il tutto per amalgamare al meglio. In seguito prendere la pasta e stenderla fino ad ottenere una sfoglia sottile che andrà divisa in diversi quadrati. Nel caso in cui si dovessero creare più sfoglie utilizzare la farina per evitare che restino attaccate l’una con l’altra.

Dopo aver creato i quadrati aggiungere il ripieno aiutandosi con un cucchiaino o una sac a poche e ripiegarli. Portare, poi, ad ebollizione acqua salata dove bisognerà tuffare i pansotti e lasciati cuocere per qualche minuto. Scolare al dente e passarli in un tegame con burro, salvia e un po’ di formaggio grattugiato. A questo punto saranno pronti per essere serviti in tavola ben caldi. Chi vuole, poi, potrà ancora aggiungere del formaggio grattugiato. Si consiglia di consumarli entro la giornata per gustarli in tutto il loro sapore.