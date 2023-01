Schiaccia questo pulsante e l’auto si scalda in un attimo: ecco il segreto per risparmiare benzina

Si prevede un’ondata di freddo intenso nei prossimi giorni sulla Penisola e quindi occorre farci trovare preparati. In auto, ad esempio, basta schiacciare un pulsante oltre ad azionare il climatizzatore e l’abitacolo sarà subito riscaldato.

Uscire dal tepore delle mura domestiche è veramente dura quando ad aspettarci c’è un’auto gelida. Anche azionando il riscaldamento al massimo, ci vorranno diversi minuti prima che l’abitacolo raggiunga una temperatura accettabile. Soprattutto quando l’auto non ha un ricovero per la notte, ancor prima di metterci in marcia dovremo prenderci qualche minuto per scaldarla. Grazie ad un semplice tasto potremo raggiungere una buona temperatura in breve tempo risparmiando così carburante. Di questi tempi ogni piccolo escamotage per risparmiare sui costi dell’auto come assicurazione e carburante è sempre utile.

Schiaccia questo pulsante e l’auto si scalda in un attimo: ecco il motivo

Spesso la nostra auto ha delle funzioni nascoste che non immaginiamo. Talvolta basta leggere con attenzione il libretto delle istruzioni per scoprire confort inaspettati. È questo il caso del pulsante per il ricircolo d’aria.

Cosa fare appena si sale su un’auto gelida

Appena saliti, impostiamo il climatizzatore a temperatura elevata e attendiamo qualche istante per azionare il ventilatore perché sottrarrebbe energia dal motore impegnato a riscaldarsi. Il climatizzatore toglierà l’umidità dell’abitacolo. Azioniamo poi il pulsante del ricircolo d’aria interno e in questo modo otterremo un clima in auto subito più confortevole. Questo pulsante si trova nella plancia sotto i comandi del climatizzatore e si identifica con il simbolo di tre frecce circolari o di un’auto con all’interno una freccia circolare.

Quando non dobbiamo azionare il tasto del ricircolo dell’aria?

Se saliamo sulla nostra auto da riscaldare, ma troviamo i vetri ed i finestrini appannati, sarà preferibile non azionare il pulsante del ricircolo dell’aria. Infatti l’aria dell’abitacolo carica di umidità rallenterebbe le operazioni di disappannamento dei cristalli.

Appena riscaldato l’interno dell’auto, meglio disattivare il pulsante del ricircolo dell’aria. Infatti, se nel veicolo ci sono più passeggeri, è più salubre un corretto ricambio dell’aria soprattutto dopo la precaria situazione sanitaria appena vissuta.

Inoltre un’aria stantia potrebbe provocare sonnolenza o alterare la concentrazione del guidatore.

Ci sono poi altre situazioni in cui sarebbe comunque meglio optare invece per il ricircolo dell’aria interna come ad esempio:

negli ingorghi dove l’aria è molto inquinata;

in coda ai caselli autostradali;

in zone dove c’è molta polvere come cantieri o strade sterrate.

Qual è la temperatura ideale da tenere in auto?

La temperatura ideale è di 21,5° ed è anche quella scelta come automatica per il climatizzatore. Non troppo freddo, quindi. È, infatti, consigliabile non indossare cappotti e abbigliamento molto pesante od ingombrante perché pregiudicherebbe la libertà di muoversi del guidatore.

Si possono tenere i guanti alla guida?

La risposta sarebbe no perché la presenza di guanti incide sulla manualità e la presa del volante. Solo nel caso in cui il freddo sia tale da far perdere sensibilità alle falangi si potranno indossare i guanti.

Schiaccia questo pulsante e l’auto si scalda in un attimo e i viaggi in auto saranno un piacere!