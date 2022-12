Un antipasto con speck e gorgonzola facile da preparare da assaporare con la famiglia a Capodanno

Primi, secondi e contorni sono protagonisti delle tavole durante le festività. Come secondo o come antipasto si potranno provare queste deliziose zucchine ripiene da preparare velocemente e senza particolare sforzo. Una vera delizia che ci permetterà di fare un figurone e di gustare qualcosa di diverso dal solito.

Le feste di Natale si sono concluse ma non per questo dobbiamo dire addio a pranzi e cene. Presto, infatti, sarà tempo di cenone e per questo in molti avranno già cominciato a studiare il da farsi. Da un lato gli outfit adatti alla serata, dall’altra i regali appena consegnati hanno occupato la nostra mente in questi giorni. Per portare in tavola menù innovativi e sorprendenti non dobbiamo far altro che inventarci sempre qualcosa di nuovo. Tra questi oggi si andrà alla scoperta di un delizioso antipasto a base di zucchine che sorprenderà tutti i commensali. Si tratta di zucchine tonde ripiene con speck, gorgonzola e scalogno. Una ricetta semplice e veloce da riprodurre per provare a portare in tavola qualcosa di particolare. Un antipasto con speck e gorgonzola facile da preparare e buono da leccarsi i baffi.

Ingredienti per 5 persone

6 zucchine tonde ;

; 1 zucchina classica;

150 g di speck ;

; 1 scalogno;

100 g di gorgonzola ;

; olio evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Un antipasto con speck e gorgonzola facile da preparare perfetto per Capodanno

Prima di iniziare la preparazione si consiglia di lavare accuratamente le zucchine per eliminare eventuali residui di terra. Pulirle ed eliminare la calotta superiore eliminando anche la polpa all’interno che andrà tagliata a cubetti. La zucchina classica, invece, andrà tagliata totalmente a cubetti. Prendere poi lo scalogno e metterlo a scaldare in un tegame antiaderente con dell’olio EVO. Aggiungere, poi, la zucchina tagliata a cubetti con un po’ di sale e pepe. Cuocere per qualche minuto e nel frattempo fare cuocere le zucchine svuotate in precedenza. Prediligere una cottura a vapore per circa una decina di minuti.

In seguito prendere lo speck e dopo averlo tagliato a cubetti unirlo alla gorgonzola in una ciotola. Fare raffreddare i cubetti di zucchina e, dopo circa una mezz’ora, riempire le zucchine rotonde. In seguito, le zucchine ripiene di zucchine, gorgonzola e speck andranno fatte scaldare in forno per circa una decina di minuti a 160 gradi. Servire in tavola ancora calde e utilizzare la calotta superiore scartata precedentemente come decorazione. Le zucchine così preparate potranno essere conservate un paio di giorni in frigorifero, per consumarle sarà poi necessaria una classica cottura in forno proprio come la prima volta.