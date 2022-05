Simbolo della cucina mediterranea, l’insalata di mare è uno degli alimenti più gustati durante le calde giornate primaverili ed estive.

È un secondo piatto di mare strepitoso da gustare in riva al mare, ma anche perfetto per mantenersi leggeri durante la pausa pranzo al lavoro.

Il polpo è un mollusco dai lunghi tentacoli che, cucinato nel modo giusto, è una vera delizia per il palato. Particolarmente conosciuto per la preparazione di alcune ricette come il polpo alla lucìana con l’aggiunta di salsa di pomodoro. Ma si può cucinare anche con patate, grigliato o marinato. Insomma, un alimento leggero e versatile in cucina, particolarmente apprezzato nella sua variante all’insalata.

Polpo all’insalata morbido e mai gommoso con questi veloci trucchetti per un secondo piatto delizioso come al ristorante

Tuttavia, per gustarlo all’insalata è necessario che il polpo sia ben cotto, ma non molliccio. La difficoltà infatti sta proprio nella cottura di questo alimento, il quale rischia spesso di indurirsi o di diventare eccessivamente gommoso. Ma allora come fare per rendere morbide le sue carni?

La prima cosa importante per avere un secondo piatto da vero chef è la freschezza dell’alimento. Più il polpo è fresco, maggiore è la qualità delle sue carni.

Altrettanto importante per una buona cottura è ricordare che 500 g di polpo necessitano dai 20 ai 30 minuti di cottura. E che, all’aumentare del peso, aumentano proporzionalmente i tempi di cottura.

Per rendere morbide le carni del polpo potremmo, prima di utilizzarlo, decidere di congelarlo. Infatti, essendo principalmente composto da acqua, congelandolo le sue carni si gonfieranno. Questo permetterà la rottura delle fibre, rendendolo più morbido.

Un altro trucco importante è lasciarlo raffreddare nella sua acqua di cottura e solo successivamente scolarlo.

Un trucchetto per riconoscerne la giusta cottura è l’uso di uno stuzzicadenti. Il polpo è ben cotto se, introducendo lo stuzzicadenti tra testa e tentacoli, questo si infilerà con facilità.

Mentre, invece, per ammorbidire i tentacoli basterà dapprima immergerli 3- 4 volte da soli, mantenendo il polpo dalla testa. Questi si arricceranno e solo dopo procederemo alla cottura definitiva.

Ecco come avere un polpo all’insalata morbido e mai gommoso con poche e semplici mosse.

Trucchetti per riconoscerne la freschezza

Per capire se il polpo è fresco è consigliabile prestare particolare attenzione al colorito delle sue carni, che dovrà essere intenso e brillante. Infatti, più le carni tendono al grigio, più sarà datato il mollusco. Inoltre, annusandolo, è indispensabile che ci sia profumo di salsedine e nessuna puzza. Ancora, i tentacoli dovranno apparire solidi e non flaccidi.

Un altro trucchetto per riconoscere il polpo fresco è osservare la forma dei tentacoli. Infatti, se questi dovessero apparire arricciati, con grande probabilità il polpo sarà decongelato.

