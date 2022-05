Uscirà il 13 maggio in Italia su Netflix questa nuova commedia realizzata dalla piattaforma stessa. Un film che strizza l’occhio ad alcuni successi del passato, ma che guarda allo stesso tempo al futuro.

Protagonista di questo film è l’attrice comica Rebel Wilson, attrice che abbiamo visto al fianco di Anne Hathaway in “Attenti a quelle due” e poi in “Pith Perfect”, in “Single ma non troppo”, “Non è romantico?” e anche “Le amiche della sposa”. Tutti film in cui Rebel Wilson ha dimostrato il suo talento e la sua comicità.

L’attrice australiana, che da poco ha perso moltissimi chili risoluta a migliorare la propria salute, torna in forma spettacolare in questo film del 2022. Per molto tempo è stata sulle prime pagine dei giornali mondiali proprio per il suo rapido dimagrimento. L’attrice infatti ha perso 35 chili in 18 mesi. Oggi tutti parlano di lei per questo suo grande ritorno sul piccolo schermo. Un film da vedere la sera in compagnia che ci farà piegare in due dalle risate come solo Rebel sa fare.

Divertente e ottimista ecco il nuovo film Netflix da segnarci in calendario che uscirà questa settimana

L’attrice australiana per il film “Cheerleader per sempre” al suo fianco avrà Justin Hartley, Angourie Rice e Avantika Vandanapu. Di cosa parla il film?

La pellicola racconta la storia di una cheerleader che si risveglia dopo un coma che è durato 20 lunghissimi anni. Al suo risveglio ella decide di ritornare al liceo per provare a riprendere il suo ruolo nel cheerleading ed essere incoronata reginetta del ballo del liceo, a cui non ha partecipato vista la situazione in cui si è trovata.

Il coma è stato scaturito da una brutta caduta mentre stava facendo un’esibizione e, dopo il suo risveglio, a 37 anni, decide di riprendere la sua vita da dove l’aveva lasciata. Ovvero a quando aveva 17 anni ed era la ragazza più popolare della scuola.

Una donna convinta delle sue azioni, di quello che vuole fare e di quello che vuole raggiungere. Desidera finire gli studi, vivere la sua giovinezza, fare la cheerleader e ovviamente essere reginetta. Un Mondo nuovo, completamente diverso da quello che lei aveva lasciato. Una nuova avventura che non la spaventa, ma che vuole a tutti i costi fare.

C’è chi al liceo non tornerebbe mai, altri invece decidono di farlo. Divertente e ottimista ecco il nuovo film Netflix da non perdere in uscita il 13 maggio. Ma Netflix offre sempre molto di più, e se non sappiamo cosa fare ci sono 3 film premiati dalla critica assolutamente da vedere. Cppure consigliamo anche il sequel di questo movie che molti aspettavano dal 2020.

