Anche se spesso il polpo viene associato alla classica insalata di mare da abbinare con patate e prezzemolo, sono moltissime le ricette realizzabili con esso. Se ben utilizzato, il polpo può essere impiegato nel condimento di gustosi sughi per la pasta o per essere consumato come ricco secondo. Le ricette che abbiamo fornito a tal proposito sono svariate ma tutte riescono a mandare in estasi ogni palato. È il caso di questo cremoso ragù di polpo per condire la pasta, o magari di questo polpo tenerissimo cotto senz’acqua.

Oggi invece impreziosiremo ulteriormente la cottura del polpo per cucinare un piatto che i nostri ospiti potrebbero non aver mai visto.

Polpo tenero in pochi minuti

Per cuocere un polpo tenero e succulento occorrerà per prima cosa acquistarlo in anticipo e congelarlo dando modo alla carne di essere più tenera. Prima di congelare il polpo dovremo pulirlo rimuovendo la sacca d’inchiostro, gli occhi e il becco. Fatta questa operazione utilizzeremo uno strumento eccezionale per abbreviare i tempi di cottura ed ottenere un polpo fantastico. Stiamo parlando della pentola a pressione che in pochi minuti ci regalerà un polpo tenerissimo.

Mettiamo a bollire dell’acqua nella pentola a pressione e una volta raggiunto il bollore immergeremo il polpo. Possiamo scegliere di conferire maggiore sapore al polpo aggiungendo all’acqua bacche di pepe e una foglia d’alloro. Chiudiamo con il coperchio e attendiamo circa 20 minuti dal momento del fischio.

Trascorso il tempo necessario, spengiamo la fiamma e apriamo la valvola in modo tale che il vapore possa fuoriuscire completamente.

Morbido dentro e croccante fuori questo polpo stellato conquisterà tutti grazie ai segreti degli chef

Quando l’indicatore di pressione sarà sceso potremo rimuovere il coperchio e recuperare il nostro delizioso polpo. Una volta cotto, ricaviamo dal polpo i tentacoli che dovranno essere messi in un contenitore insieme a dell’olio. Fatto questo per ottenere un polpo morbido dentro e croccante fuori dovremo porlo su una griglia con fiamma alla massima potenza per ottenere una croccante e gustosa crosticina. Questo fenomeno è detto reazione di Maillard, ossia una concentrazione di zuccheri e proteine che conferirà una maggiore concentrazione di gusto ed un’irresistibile croccantezza.

Quando avremo grigliato il nostro polpo, potremo servirlo insieme alla verdura che preferiamo. Il nostro consiglio gourmet è quello di accompagnare il polpo croccante con una crema di piselli insaporita con foglioline di menta.

