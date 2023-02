Polpette morbide e leggere come una piuma? Prova quest’ingrediente per sostituire le uova, ne basta un cucchiaio

C’è un modo per preparare delle polpette favolose anche senza procurarsi le uova. Si tratta di usare un semplice ingrediente che, incredibilmente, farà da perfetto sostituto in cucina. E tutti ti batteranno le mani per il risultato eccelso. Vediamo di quale si parla e perché è così utile.

Tra i piatti della cucina italiana ai quali pochi riescono a resistere ci sono le polpette. Di carne, con le melanzane o al sugo, sono un invito a tavola irrinunciabile. Come ben saprai, tra gli ingredienti più utili nella preparazione ci sono di solito le uova. Tuttavia, non sono un elemento indispensabile per la buona riuscita del piatto. Per sostituirle ci sono diversi metodi. Uno di questi vede al centro un altro ingrediente, che amerai per la sua praticità. Il risultato finale sarà allo stesso modo appetitoso e invitante.

A cosa servono le uova nell’impasto?

Le uova di gallina sono un prodotto in grado di apportare benefici concreti all’organismo. Sono ricche di vitamine e minerali e offrono un apporto consistente di proteine, utili per la salute dei muscoli. Ma i vantaggi non si limitano solo al benessere fisico. Siamo certi che ne avrai rotte e sbattute un migliaio in cucina, per integrarle nelle tue ricette.

Il motivo per cui servono così frequentemente è semplice: sono un collante naturale che lega il composto, evitando che si sfaldi in cottura. Malgrado ciò, ai vantaggi si sommano anche delle controindicazioni importanti. Infatti, sono un alimento con alte dosi di colesterolo. Inoltre, potrebbero causare allergie alimentari in diversi individui, soprattutto bambini.

Niente uova? Ecco cosa devi usare se vuoi polpette morbide e leggere come una piuma

Devi sapere che le alternative alle uova per preparare le ricette salate sono molte. Puoi sfruttare le patate, il riso bollito o i legumi. Ma oggi scoprirai un altro ingrediente che forse non smetterai di inserire nel carrello della spesa: si tratta della farina di ceci. È la soluzione perfetta per ottenere polpette morbide e leggere come una piuma.

Come utilizzarla nella preparazione? Semplice, uniscine un cucchiaio all’impasto e aggiungi altri due cucchiai rasi di acqua per ogni uovo da sostituire. La sua azione addensante migliorerà aspetto e consistenza del piatto finale. Puoi comprare la farina di ceci già pronta al supermercato, oppure farla in casa con il robot da cucina.

Cosa abbinare alle polpette? Ecco 3 contorni facili e gustosi

Una volta che avrai realizzato le tue polpette casalinghe, potresti arricchire il piatto con un delizioso contorno. Ma quali si addicono di più per l’occasione? Se volessi andare sul sicuro, potresti iniziare scegliendo il purè di patate. Si prepara con latte, burro, sale e noce moscata e servito caldo fa un figurone. Se i tuberi abbondano, considera anche delle sfiziosissime patate al forno. Tagliale a pezzetti e cuocile in forno a 220 gradi per 40 minuti con olio, sale e qualche rametto di rosmarino.

Infine, puoi valutare di inserire una prelibata caponata di verdure. Cuoci melanzane, peperoni e zucchine, poi insaporisci con cipolle, sedano e pomodorini. Aggiungi un pizzico di sale e sfuma con l’aceto prima di impiattare.