4 trucchi per risparmiare sulla bolletta: ecco come e quando utilizzare la lavatrice e spendere poco

Le bollette sono un vero e proprio incubo. Per questo dobbiamo prestare una maggiore attenzione all’utilizzo dei nostri elettrodomestici. In particolare, la lavatrice è quella più utilizzata e, quindi, più incisiva sulle nostre spese. Ecco 4 trucchi per risparmiare sulla prossima bolletta.

La lavatrice è sicuramente uno degli elettrodomestici più importanti della casa. Potrebbe essere anche quello più utilizzato. Proprio per questo, però, potrebbe essere l’apparecchio che più incide sulla nostra bolletta. Trovare delle strategie per spendere meno è sicuramente una priorità in questi ultimi mesi.

Fortunatamente, ci sono alcuni consigli pratici che ci potrebbero aiutare a risparmiare. La lavatrice aumenta le nostre bollette, ma ha anche tantissimi trucchi che non tutti conoscono. Seguiamo questi segreti per vedere la nostra bolletta scendere in poco tempo. Sono consigli semplici ed efficaci che possiamo applicare da subito.

4 trucchi per risparmiare sulla bolletta con la lavatrice

Il primo trucco è sapere quando fare la lavatrice. Infatti gli orari sono un aspetto importante da non sottovalutare. In Italia, infatti, ci sono diverse tariffe che ci aiutano a risparmiare, ma dobbiamo controllare le nostre. Ci sono tre tipi di tariffe disponibili:

monoraria;

bioraria;

trioraria.

La prima ha un costo fisso che non cambia in base all’orario. La seconda ha due fasce di consumo, chiamate F1 ed F3. La prima va dalle 8 alle 19 nei giorni feriali, mentre la seconda va dalle 19 alle 8 nei giorni feriali e tutto il giorno nei weekend e festivi. La trioraria, detta anche multioraria, ha tre o più fasce distinte, che variano in base al giorno. La fascia F3 è sicuramente quella dove vedremo il maggiore risparmio.

Questo è il lavaggio da utilizzare per spendere poco

La nostra tariffa, però, non è l’unica soluzione. Infatti, anche il programma di lavaggio potrebbe essere un alleato contro il rincaro e fa parte dei nostri 4 trucchi per risparmiare sulla bolletta. Le nuove lavatrici hanno l’opzione ECO, che consiste in un lavaggio a freddo che va dai 20 ai 30 gradi. Questa è la soluzione ideale per lavare senza spendere un occhio della testa. Inoltre, è particolarmente indicato per i capi delicati. Se non abbiamo l’opzione ECO, possiamo sempre utilizzare il lavaggio delicato oppure non superare i 40 gradi.

Vediamo ora un altro elemento che potrebbe aumentare le nostre bollette. Non tutti sanno che la centrifuga incide particolarmente sulle nostre bollette. Se abbiamo la possibilità di personalizzare la scelta, non superiamo mai gli 800 giri. Questo è un ottimo metodo per risparmiare senza modificare il lavaggio.

Evitiamo i lavaggi rapidi

Infine, evitiamo i lavaggi rapidi. Spesso il detersivo non si scoglie adeguatamente e potremmo non eliminare le macchie più difficili. Questo ci costringerebbe a rilavare i nostri capi e consumare di più. Preferiamo i lavaggi tradizionali, così saremo sicuri di dover lavare una sola volta.

Una buona lavatrice consuma meno se, però, vengono sempre fatte le dovute manutenzioni. Puliamola con cura regolarmente e controlliamo sempre i filtri e le pompe per evitare che faccia più fatica del necessario. Non solo ci durerà di più, ma ci farà anche risparmiare.