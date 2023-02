Un’incredibile novità è arrivata a Milano, il primo hamburger fatto con una farina davvero speciale!

La cucina è uno dei capisaldi della cultura italiana. Chiunque l’abbia assaggiata non può avere dubbi. Come si mangia nel Belpaese, non si mangia in nessuna altra parte del Mondo. Primi, secondi, dolci. Nord, Centro, Sud. Una varietà tale, unita alla bontà, non si trova in altre Nazioni, sia le più vicine che quelle che si trovano agli antipodi. Tuttavia, non ci accontentiamo di vivere dei prodotti della tradizione, ma ne sperimentiamo sempre di nuovi, come quello appena arrivato a Milano.

“Molto bene! Molto, molto be… Beh, ognuno ha i suoi gusti”, questa è una delle tanti frasi citate dal Grillo Parlante nel film “Pinocchio” della Disney. Nel celebre libro di Collodi, il personaggio in questione non fa proprio una bella fine, anzi. Gli autori della pellicola, invece, sono stati più clementi. Tuttavia, in entrambe le opere, esso rappresentava la coscienza del burattino di legno.

Ecco, oggi potremmo prendere in prestito questa frase per commentare quello che è un nuovo sorprendente arrivo nella città di Milano. Un alimento, se vogliamo, innovativo, che potrebbe avere differenti riscontri. Lo stupore della novità assolutamente da provare per alcuni, la tendenza da non perdere per altri, un leggero disgusto per i puristi della tradizione culinaria italiana. Stiamo parlando del nuovo hamburger prodotto con la farina di grillo che, dal 15 di febbraio, si potrà mangiare presso una nota catena. Un franchising che ha diversi punti vendita anche nella vicina Brianza.

Un’incredibile novità è arrivata a Milano e in Brianza in ambito culinario

100 pezzi al giorno, al costo di 13,90 €. Questi i meri numeri del cheeseburger che, nei primi mesi, si produrrà in quantità limitata. Un tentativo per capire se potrà esplodere sul mercato oppure no. In fondo, gli insetti, si dice siano il cibo del futuro, anche per i tanti elementi nutritivi che contengono.

Per la farina di grillo, però, si è dovuto attendere il 24 gennaio, quando l’Unione Europea ha approvato la nuova legge che regola l’utilizzo delle farine prodotte con i grilli domestici. I primi ad approfittarne sono stati i titolari della catena “Pane & Trita”.

Com’è fatto l’hamburger di grillo

La farina arriva dalla Germania ed è unita a un impasto vegetale. Presenti al suo interno, infatti, patate al vapore, pangrattato, malto e fagioli cannellini. A questi, poi, si uniscono olio di girasole, sale e acqua. Ricco di proteine e con un basso contenuto di grassi, l’hamburger è suggerito con una farcitura composta da cavolo viola, patata americana e scamorza fusa, per dare un tocco di sapore in più.

Che gusto ha la farina di grillo? Dolciastro, questo è l’aggettivo che più le si addice. Ora, vedremo se da Milano questa novità si estenderà ad altre città italiane. Il capoluogo meneghino è perfetto per sperimentare, dato il glamour e l’eterogeneità di culture che lo contraddistinguono da diversi anni. Un’incredibile novità è arrivata a Milano, dunque. La farina di grillo con cui si potranno assaggiare dei particolari cheeseburger. Dopo la cucina circolare, un altro esperimento interessante da seguire con attenzione.