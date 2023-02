Polpette di carne morbide e succose anche in friggitrice ad aria: ecco il segreto per un risultato sempre perfetto!

Chi ama le polpette non può non provare quest’ultima ricetta che sta spopolando sul web e che farà impazzire tutti in soli 20 minuti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Piccoli bocconcini ricchi di gusto. Una carne tenera e un sapore unico! Semplici o ripiene, in bianco oppure con il sugo, le polpette sono davvero una soddisfazione in cucina. Accontentano facilmente i più piccini e sono apprezzate anche dagli adulti. Tantissime sono le versioni per prepararle. Molto richieste anche quelle senza uova, che si sciolgono in bocca. Realizzare le polpette è facile e veloce. L’errore, però, è sempre dietro l’angolo e per portare in tavola delle prelibatezze, degne dei migliori chef, è meglio conoscere qualche trucchetto di cucina. Ad esempio, in pochi sanno come addensare le polpette senza pane e come rimediare agli impasti troppo secchi o troppo molli.

Oltre agli ingredienti e al procedimento, anche il metodo di cottura è fondamentale per ottenere un buon risultato. Negli ultimi tempi, sta letteralmente spopolando la friggitrice ad aria. Le polpette cotte all’interno di questo elettrodomestico non risultano fritte, ma allo stesso tempo restano dei bocconcini sfiziosi e golosi.

Polpette di carne morbide e succose anche in friggitrice ad aria: vediamo come fare

Innanzitutto, bisogna preparare l’impasto, amalgamando la carne macinata e l’uovo. Poi, insaporire con il parmigiano, un pizzico di sale e un po’ di prezzemolo ed il gioco è fatto.

Vediamo nel dettaglio, ingredienti e quantità. Ingredienti per 4 persone:

400 g di carne macinata ;

; 1 uovo ;

; cucchiaio di parmigiano grattugiato ;

; prezzemolo tritato q.b.;

q.b.; 1-2 cucchiai di pangrattato ;

; sale q.b.

Procedimento

Creare l’impasto come abbiamo descritto in precedenza. Poi, formare con le mani delle piccole sfere, dalla grandezza di una noce. Successivamente, adagiare le polpette all’interno del cestello della friggitrice ad aria, cercando di distanziarle leggermente tra loro. Il segreto sta nella cottura veloce.

Cuocere per circa 5 minuti alla temperatura di 180°C. Poi, girarle e continuare la cottura per altri 5 minuti, sempre alla stessa temperatura. Queste sfiziosissime polpette di carne morbide e succose accontenteranno tutti i membri della famiglia senza nessuno sforzo e pochi ingredienti. Un’alternativa facile e veloce di secondo piatto che può essere servito tranquillamente sia a pranzo che a cena.

Come conservare le polpette cotte in friggitrice ad aria?

Le polpette si possono conservare tranquillamente in frigorifero per un paio di giorni. Si consiglia di riporle in un contenitore dalla chiusura ermetica. Inoltre, le polpette possono essere anche congelate e riposte in freezer per una durata massima di 6 mesi.