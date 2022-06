Poco distante dalla Valle dei Templi si possono visitare posti altrettanto meravigliosi a poco prezzo, tra saline e splendore barocco

A volte dimentichiamo che l’Italia è uno dei Paesi più belli al Mondo. Da Nord a Sud c’è un’incredibile varietà di luoghi e posti magici che fanno invidia a tante altre nazioni. Non per niente siamo il Paese con il maggior numero di siti Patrimonio dell’UNESCO. Ma quando si tratta di organizzare un viaggio o anche solo una piccola vacanza, spesso optiamo per l’estero. Eppure, qui nella nostra terra ci sono delle gemme nascoste che lasciano davvero senza fiato.

Non solo i più famosi monumenti e luoghi turistici che conosciamo un po’ tutti. Dietro ogni angolo si trovano meraviglie naturali e non che davvero in pochi conoscono. Un esempio è sicuramente l’affascinante Orrido di Nesso, che tra canyon e cascate non sembra neanche vero. Stessa cosa succede per altri luoghi poco distanti dalle mete più turistiche che vale la pena visitare. Oggi parleremo proprio delle meraviglie della stupenda Sicilia, a poco più di 2 ore da Agrigento.

Poco distante dalla Valle dei Templi si possono visitare posti altrettanto meravigliosi tra saline e splendore barocco a poco prezzo

Quest’anno invece del solito viaggio all’estero perché non andare alla scoperta di questa parte della Sicilia? Dopo aver ammirato la bellezza della Valle dei Templi, proseguiamo il viaggio spostandoci verso Nord.

Tutta la Sicilia Occidentale è un luogo fiabesco che ci lascerà senza fiato. Per cominciare, non possiamo assolutamente perderci lo spettacolo del tramonto alle Saline di Marsala. Un panorama che sembra uscito da un dipinto, con i suoi mulini a vento caratteristici. Proseguendo, visitiamo il Museo archeologico regionale Lilibeo e ammiriamo l’incredibile nave punica. Stupendo anche il centro storico, un tripudio di arte barocca dietro ogni angolo.

Tappa obbligatoria sono il Duomo, la Chiesa del Purgatorio e Porta Garibaldi. Il tutto contornato da buon cibo, un clima incredibile e un tuffo in acque cristalline.

Spostandoci verso la punta più a Sud

Scendiamo verso Ragusa, sempre a circa 2 ore di distanza da Agrigento. Qui troviamo la splendida Scicli, una delle città barocche per eccellenza. La fastosa via Penna e la chiesa d i San Michele Arcangelo lasciano letteralmente a bocca aperta. Visitiamo la chiesa della Madonna del Carmine che domina piazza Busacca. Non dimentichiamo, però, un giro tra le grotte nascoste alla scoperta delle chiese rupestri. Ma anche la Chiesa di San Bartolomeo, che è forse tra le più belle della zona.

Quindi, poco distante dalla Valle dei Templi possiamo trovare dei luoghi altrettanto magici. Basta solo avventurarsi alla scoperta della Sicilia e dietro ogni angolo troveremo una sorpresa.

La Sicilia è solo una delle regioni italiane che nascondono gemme stupende che pochi conoscono. Dei luoghi di straordinaria bellezza, poco affollati e anche piuttosto economici.

Approfondimento

Questa splendida cittadina poco conosciuta tra Toscana e Umbria si visita in un giorno per una gita in primavera