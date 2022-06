È uno degli ortaggi più amati di tutti, grazie anche al fatto che si abbina a qualunque piatto. Saporito e gustoso, il peperone si sposa bene con la carne ma anche con tantissimi tipi di pesce e crostacei. Se prepariamo un contorno di verdure e aggiungiamo i peperoni, il piatto sarà molto più appetitoso. Ma il problema che ruota intorno a questo prezioso frutto della terra è sempre lo stesso. Per alcune persone anche solo una piccola porzione provoca mal di pancia o gonfiore di stomaco.

Tra l’altro, non solo per alcuni il peperone risulta poco digeribile, ma potrebbe anche portare a una leggera flatulenza. Uno spiacevole disturbo che ci può creare parecchio disagio, soprattutto se abbiamo a cena degli ospiti. Anche se in alcuni casi una deliziosa tisana drenante potrebbe aiutarci a ridurre la flatulenza, meglio prevenire se possibile.

Come pulire e tagliare il peperone per farlo diventare più digeribile in modo che non ci resti sullo stomaco

È risaputo che la buccia è la parte del peperone che più abbiamo difficoltà a digerire. Già solo eliminandola potremmo ridurre il rischio di pesantezza di stomaco. Possiamo bollire i peperoni e spellarli oppure cuocerli al forno al cartoccio. In quest’ultimo modo la pelle verrà via in un attimo e saranno pronti per le nostre preparazioni.

Ma d’estate meno utilizziamo forno e fornelli e meglio è, se non vogliamo soffrire ulteriormente il caldo. Vediamo allora cosa fare per rendere più digeribile il peperone se amiamo mangiarlo e non vogliamo privarcene.

Pulirlo bene prima di cucinarlo è fondamentale

Oltre a eliminare la buccia e i semi, dovremmo eliminare tutta la parte bianca filamentosa. Questa sorta di placenta che collega i semi alla polpa, sfumata di bianco e del colore del nostro peperone. Ma dopo aver lavato bene ed eliminato tutte queste parti con cura, ecco il trucco. Non tutti lo sanno, ma tagliando il peperone in un determinato verso potremmo renderlo più digeribile.

La fibra del peperone, che poi sarebbe quella che non digeriamo bene, ha una direzione precisa. Tende a essere disposta per lunghezza, quindi in maniera longitudinale. Se vogliamo renderlo più digeribile basterà tagliarlo perpendicolarmente, dividendo la fibra. Quindi, per i peperoni grandi basterà tagliarli a fettine e avremo dei cerchietti molto più digeribili.

Dunque, ecco come pulire e tagliare il peperone per farlo diventare più digeribile e gustarcelo senza problemi. Sembra assurdo, ma delle volte basta trattare gli alimenti in un certo modo per cambiarne il gusto. Proprio come basta togliere l’anima dall’aglio ed evitare che germogli per non farlo diventare amaro.

