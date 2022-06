Cosa c’è di più bello che godersi uno splendido giardino o balcone in fiore? Tutti quei colori che trasmettono subito accoglienza e convivialità già al primo sguardo. Per non parlare, poi, dell’incredibile profumo di fiori freschi che pervade l’aria. È come avere un angolo di paradiso tutto per noi in pochi metri quadrati. L’atmosfera ideale se vogliamo passare un po’ di tempo a rilassarci, cullati dalla fresca brezza serale.

Il fatto è che le piante reperibili in commercio sono talmente tante che è difficile scegliere quelle più adatte. Spesso optiamo per varietà che sono facilmente reperibili e che hanno un po’ tutti. Piante che sono sicuramente belle e che fanno la loro figura, ma forse un po’ troppo comuni. Basta, però, davvero poco per trovare piante altrettanto cariche di fiori che possano rendere unico il nostro angolo di verde.

Per abbellire il balcone, oltre a gerani e gerbere, scegliamo queste 5 magnifiche piante in piena fioritura in estate

La prima pianta che non tutti conoscono ma dai fiori bellissimi è l’agapanto. Chiamata pianta dell’amore, è una sempreverde o decidua, che regala degli angoli colorati sia in balcone che in giardino. È facilissima da coltivare, ha bisogno di poca acqua e la sua fioritura dura tutta l’estate.

Se amiamo i colori tenui, è la pianta che fa per noi, con i fiorellini dai toni del lilla molto delicati. Continuiamo con la malvarosa, il cui nome scientifico è althea rosea. Una pianta molto resistente che cresce rigogliosa anche spontaneamente nei campi. I suoi grandi fiori a forma di campanula dalle sfumature delicate sono incredibilmente decorativi.

Altre 3 piante che conquisteranno un posto sul balcone

Continuiamo con la lobelia, dalla fioritura così abbondante tanto da riempire tutto l’arbusto. I suoi piccoli fiori coloratissimi sono uno spettacolo per gli occhi a cui è difficile resistere. In base alla varietà, ne esistono di diversi colori, viola, rosa, ma anche azzurri o bianchi.

Passiamo, poi, alla crocosmia, una pianta bulbosa che produce fiori molto particolari. È una pianta rustica, resistente e non impegnativa, ma lo spettacolo di queste spighe floreali colorate è un incanto.

Per finire, come non nominare l’eustoma, anche chiamata lisiathus. I fiori di questa pianta sono eleganti e raffinati, dalla forma di un bocciolo di rosa.

Quindi, per abbellire il balcone, oltre a gerani e gerbere, optiamo per una di queste alternative. Queste piante sono sicuramente meno comuni, ma regalano fioriture estremamente decorative. Non sono le uniche, però, basta addentrarsi in qualsiasi fiorista o vivaio per scoprire varietà di incredibile bellezza. Anzi, non solo, esistono esemplari di piante bellissime e resistenti, sia per esterni che interni.

