La pelle grassa in estate appare più bella perché sul viso presenta meno acne e meno imperfezioni. Il sole, infatti, secca i brufoli e asciuga l’epidermide, donando un temporaneo miglioramento. Ma non dimentichiamo che i raggi solari favoriscono anche l’ispessimento e una maggiore produzione di sebo. Dunque, al rientro dalle vacanze, è facile ritrovarsi con una proliferazione batterica che esplode con una infiammazione.

Niente brufoli da viaggio

Come sempre, questo capita proprio mentre ci stavamo preparando per il gran finale dell’estate, il viaggio in Laguna, mentre ci stavamo chiedendo dove alloggiare sul Canal Grande e come vedere le star alla 78° Mostra del Cinema di Venezia. Ma in pochissimi sanno combattere l’acne da rientro e il fastidioso effetto rebound. Vediamo oggi come sconfiggere i brufoli di settembre con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa e ritrovare una pelle da star.

Pochissimi sanno combattere l’acne da rientro e il fastidioso effetto rebound

La proliferazione di batteri all’interno dei pori chiusi dall’accumulo di sebo, favoriscono la formazione di imperfezioni. Se non vogliamo ritrovarci il viso rovinato, dedichiamoci a una skincare specifica utilizzando tutti i prodotti alleati contro l’acne disponibili in profumeria e farmacia.

La routine delle star

Pure Sharon Stone ha avuto una ‘beauty crisis’ durante la pandemia e si era mostrata in pubblico con la pelle imperfetta, spenta e i capelli grigi. Ma quest’anno, a 63 anni, è tornata biondissima alla 78° Mostra del Cinema con un make up chiaro ed elegante. Anche se in grande apprensione per le gravissime condizioni di salute del suo nipotino. Imitiamola infilando nella valigia per il red carpet un prodotto detergente che purifica la pelle in profondità e la rende luminosa come la sua.

I detergenti viso non sono tutti uguali. Per combattere l’acne dobbiamo usare un prodotto sebo regolarizzatore capace di eliminare le cellule morte e le impurità fin dal primo passaggio. Rispettando, nello stesso tempo, la naturale fisiologia della nostra pelle. Stendiamo ora un esfoliante viso all’acido salicilico, che ha una funzione astringente e purificante, elimina le cellule morte e attua un’azione antinfiammatoria e antisettica.

Questa maschera ci accompagna verso la morbidezza

Scegliamo un film su una piattaforma da catalogo ricco come Netflix, Chili, Prime Video oppure Mio Cinema, per rivedere i classici. Una maschera all’argilla e ossido di zinco e zolfo può distrarci piacevolmente, mentre la nostra pelle va verso la morbidezza. Se vogliamo aggiungere un prodotto astringente, picchiettiamo con una mezza aspirina sciolta in un bicchiere d’acqua, ma solo dopo aver chiesto consiglio al medico o al farmacista di fiducia.

Verso il lieto fine

Quando ci occupiamo da vicino della nostra pelle, il lieto fine è garantito. Prima del trucco stentiamo un gel sebo normalizzante, che contiene acido ialuronico ed estratto di alga rossa. Riequilibriamo in questo modo la produzione di sebo e, grazie alla sua formula leggera senza oli, risulta di facile assorbimento.