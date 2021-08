La scelta del lampadario e dell’illuminazione è una delle più importanti quando si sta arredando casa. Infatti, sarà diversa a seconda dell’ambiente, perché diversa è la funzione delle stanze. Ad esempio, in cucina sarà necessario avere un lampadario di dimensioni notevoli e con una luce fredda e molto forte. In questo modo, sarà possibile vedere con chiarezza quando si cucina e non si altereranno i colori degli alimenti con una luce calda. Invece, in camera è meglio utilizzare un lampadario anche meno grande, che crei un’atmosfera più tranquilla e con una luce calda.

Per quanto riguarda il soggiorno, la scelta può essere complicata e dipende molto dalla luce naturale che illumina la stanza e dall’uso che se ne fa.

Come scegliere l’illuminazione perfetta per questa stanza in base alle proprie esigenze

Il soggiorno è la stanza dove in genere ci si rilassa, leggendo un buon libro, guardando un film o magari giocando a Monopoly. Viste le diverse funzioni della stanza, non è sempre facile scegliere la giusta illuminazione. Ad esempio, per la lettura servirebbe una buona fonte luminosa e quindi andrebbe bene un lampadario posizionato a centro soffitto e con una luce potente. Al contrario, quando si guarda un film una luce troppo potente potrebbe infastidire e rendere meno gradevole il momento. In questo caso, un lampadario più piccolo e con una luce calda e tenue sarebbe da preferire.

Proprio per queste ragioni e visti i diversi usi del soggiorno, il consiglio è di scegliere di illuminare questa stanza con più fonti di luce. Ovvero, invece di un singolo lampadario, si consiglia di installare un lampadario al centro della stanza, in alto per evitare eventuali ombre. Per questo lampadario, la luce migliore è una luce potente e fredda, perfetta per le serate di giochi o per leggere un buon libro. In più, si consiglia di installare almeno due lampade da terra, ai due lati della stanza, con lampadine a luce calda e regolabile in intensità. Così facendo, sarà possibile impiegare le lampade quando si guarda un film e spegnere la luce del lampadario principale, per creare un’atmosfera migliore.

Come scegliere il lampadario in base allo stile di casa

Un buon lampadario non deve semplicemente piacere, ma essere in linea con lo stile della stanza. Per cui, abbiamo visto come scegliere l’illuminazione perfetta per questa stanza in base alle proprie esigenze, ora vediamo lo stile.

La principale differenza sta nella scelta tra lampadario classico e moderno, due stili molto diversi. Infatti, lo stile classico ha un fascino d’altri tempi e una classe ed eleganza intramontabili. Di contro, però, a volte si adatta con difficoltà agli spazi ristretti, dove uno stile moderno è più indicato.

Poi, una volta scelto lo stile, anche l’ampiezza del lampadario si dovrà adattare alla stanza. Infatti, è bene non sbagliare scegliendo uno splendido lampadario, ma troppo piccolo per illuminare interamente il soggiorno. In generale, per una stanza di 30 mq si consiglia di utilizzare un lampadario di circa 50-60 cm di diametro.

Un consiglio che si adatta ad ogni stile è di scegliere con saggezza, preferendo un prodotto di buona qualità e che duri a lungo invece di un prodotto economico ma di dubbia qualità.