Ecco le 3 protagoniste assolute della moda autunno inverno 2021 2022 che non potranno mancare nel guardaroba degli italiani

La moda italiana è oramai considerata leggendaria e Roma e Milano, oggi, sono due delle prime cinque capitali della moda in tutto il Mondo.

Le più pregiate e importanti case di moda, infatti, si trovano nel nostro Paese. Marchi italiani che dominano da decenni i mercati globali.

Da Prada a Dolce & Gabbana, da Salvatore Ferragamo a Gucci, da Trussardi a Versace e così molte altre etichette della moda italiana.

Tuttavia, vestirsi con stile seguendo le mode di tendenza non è sempre semplicissimo.

Per avere un outfit che sia quello giusto e che segua anche le tendenze dettate dalla moda del momento, è importante conoscere se stessi e soprattutto rispettare le forme del proprio corpo.

Ed anche quelle del proprio viso. Ad esempio, ecco gli occhiali che stanno spopolando letteralmente quest’estate.

Non tutto quello che è di tendenza potrebbe valorizzarci una volta indossato.

Ed è per questo motivo che per vestirsi bene e alla moda, il primo consiglio da seguire sempre, è quello di indossare ciò che risalti i nostri punti di forza e non il contrario.

Questa mattina con i Consulenti di moda e beauty di ProiezionidiBorsa scopriremo insieme le 3 protagoniste assolute della moda autunno inverno 2021 2022 che non potranno mancare nel guardaroba degli italiani.

Le giacche di tendenza

A chi non piace vestirsi alla moda, e allora, quali saranno le tendenze della stagione autunno inverno 2021-2022? Questa la domanda a cui risponderemo parlando dei capispalla che ci riscalderanno dal freddo invernale.

In particolare, delle 3 giacche invernali che saranno le protagoniste assolute della prossima stagione autunno/inverno.

Le 3 protagoniste assolute della moda autunno inverno 2021 2022 che non potranno mancare nel guardaroba degli italiani

Torna di gran moda la giacca di pelle nera, in uno stile minimal, essenziale ma allo stesso tempo sexy.

Oltre alla giacca nera di pelle, torna sulle passerelle tra le più famose, la giacca invernale in velluto in stile chic e un po’ retrò.

Dal colore rosa tenue a quello più forte e sgargiante del fucsia.

E per concludere altro capospalla, questa volta più sportivo e tecnico, che non può mancare quest’anno negli armadi è la giacca bomber dal volume extra.