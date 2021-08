Dopo una edizione 2020 bella ma in sordina, la 78° Biennale Cinema 2021 si preannuncia ricchissima di film importanti. Quest’anno rassegniamoci: sarà difficilissimo riuscire a vedere la pioggia di star in arrivo dal tutto il pianeta. I biglietti sono già quasi tutti esauriti anche perchè la disponibilità di posti è ancora ridotta al 50%. Lo ha ricordato due giorni fa il direttore Alberto Barbera, di fronte all’assalto alle biglietterie online. Ma andare al Lido di Venezia per visitare il villaggio del Cinema, andare a caccia di star e godersi l’atmosfera da Festival è sempre una emozione unica. Ecco, intanto, una mini-guida su quando e come vedere le star alla 78° Mostra del Cinema di Venezia.

Appostarsi con pazienza per vedere le star alla 78° Mostra del Cinema di Venezia

L’anno scorso molti hanno seguito con buon esito le nostre indicazioni a proposito di red carpet: come vederlo dal vivo alla 77° Mostra del Cinema di Venezia. Anche quest’anno dovremo fare un piccolo sacrificio. Per vedere le star dovremo arrivare al Lido fin dal mattino e piazzarci pazientemente fino a sera fuori dal red carpet. Con pettinature anti-caldo, su delle terrazze bar con vista sulla passerella delle star. Perché anche quest’anno non saranno permessi assembramenti fuori dal Palazzo del Cinema. Qualcuno riceverà un invito per uno dei tanti eventi all’ Hotel Excelsior Lido, dove si tengono presentazioni, premiazioni e cocktail. Feste e party avranno però accessi blindati e, come per ogni luogo del festival, accessibili solo con green pass.

Leone d’oro alla carriera a Roberto Benigni

Quando e come vedere le star alla 78° Mostra del Cinema di Venezia? Si parte alla grande il 1° settembre con la prima di “Madres Paralelas” del maestro Pedro Almodovar interpretato da Penelope Cruz. Il primo red carpet è dedicato al Leone d’Oro al maestro Roberto Benigni. Il 2 settembre ci sono in lizza tre big. Jane Campion straordinaria regista di “Lezioni di piano” presenta “The Power of Dog”. Paolo Sorrentino gioca la carta Toni Servillo, protagonista di “È stata la mano di Dio” e di altri due film in concorso. Infine, Paul Schrader con William Dafoe racconta il gioco d’azzardo in “The card counter”.

Tutte pazze per Kristen Stewart

Una folla al femminile attenderà il 3 settembre la star di Twilight protagonista del film “Spencer” dedicato alla principessa Diana. Ma tutti i critici e amanti del cinema sono pronti anche per il remake di “Dune”, con tre bellissimi: Timothee Chalamet, Zendaya e Javier Bardem. Maggie Gyllenhaal presenta alle 22 “The lost daughter”. Il giorno dopo arrivano sul red carpet Antonio Banderas e Penelope Cruz. Alle 17 si proietta fuori concorso il documentario “Becoming Led Zeppelin” attesissimo per il materiale inedito. Anya Taylor Joy, meglio nota come la regina degli scacchi dovrebbe essere presente alla proiezione di “Last Night in Soho”. Il 5 settembre la passerella accoglierà Silvio Orlando e il duo Tim Roth-Charlotte Gainsbourg per il film “Sundown”, affiancati da Xavier Dolan che recita in “Illusion Perdues”.

Grazie a Dio torna Quentin Tarantino

Il mitico maestro Quentin Tarantino torna al Lido l’8 agosto, per il documentario Django&Django a lui dedicato. Avremo appena finito di commuoverci con Mario Martone in “Qui rido io” dedicato a Eduardo Scarpetta e già lo faremo ancora per il Leone d’Oro alla carriera alla tostissima attrice Jamie Lee Curtis, con proiezione di “Halloween Kills”. Ma in tutta Italia è grande la curiosità in questa giornata per la sorpresa del festival, la presentatrice Simona Ventura che debutta nella regia con “Le sette giornate di Bergamo”. Forza Simona da tutte le donne.

Come vedere le star alla 78° Mostra del Cinema di Venezia

Il finale della 78° Mostra del Cinema è da capogiro. Dopo Freaks Out di Gabriele Mainetti, in proiezione l’8, arrivano i fratelli d’Innocenzo con America Latina interpretato da Elio Germano. Mentre Charlotte Gainsbourg sarà ancora protagonista in “Les coses humaines”. Il 10 settembre il red carpet sarà arroventato da Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck che potrebbe anche arrivare con Jennifer Lopez. I tre bellissimi sono protagonisti di “The last duel” fuori concorso. Alle 18 sarà molto emozionante il documentario “Ennio”, dedicato al maestro Ennio Morricone.