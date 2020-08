Red carpet: come vederlo dal vivo alla 77° Mostra del Cinema.

Il 2 settembre prossimo, con presidente la star Kate Blanchett e madrina l’attrice italiana Anna Foglietta, anche il settore del cinema riparte. Si aprirà la 77° Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tributerà il Leone d’Oro alla carriera all’attrice Tilda Swinton e alla regista Ann Hui. Servirà da apripista per tutti i festival post-pandemia. E darà il via al valzer delle collaborazioni incrociate tra le manifestazioni dedicate al cinema, in tutto il mondo. Ma soprattutto alla riapertura delle sale cinematografiche (il 26 agosto in Italia, il 3 settembre in Usa) e a quella, importantissima, dei set. Ecco una guida per seguire il concorso e procurarsi i biglietti. E, volendo, per andare a vedere il red carpet delle star. Con gli esperti della redazione Cultura di ProiezionidiBorsa.

Venezia 77°, il cinema mondiale riparte dall’Italia

Visto che in primavera il Festival di Cannes e quello di Locarno hanno dato forfait, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul Lido di Venezia. Anche se le grandi produzioni americane a grosso budget non ci saranno. Dopo Venezia si terranno il Toronto Festival (che avrà anche un drive in), quelli di San Sebastian, di New York, di Telluride, Zurigo e di Busan. A fine anno si tornerà in Italia per il Festival del Cinema di Roma.

Fortemente voluta dal direttore Alberto Barbera e dal Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, questa edizione si adatta ovviamente alle regole dell’emergenza. Film con proiezioni in più sale, arene all’aperto, riduzione degli accrediti, conferenze stampa in remoto e red carpet con mascherina tolta solo per i flash. Entrano a far parte degli addetti ai lavori della settima arte anche operatori sanitari, fornitori di dispositivi di protezione e addetti alla sanificazione. Questo anno di paralisi e silenzio sarà raccontato da molti documentaristi in gara al festival.

Grande attesa per i titoli in concorso e per le star

Il film di pre-apertura è il documentario “Molecole” del regista veneziano Andrea Segre. Il film di apertura fuori concorso è Lacci di Daniele Luchetti, con Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando, Adriano Giannini. La lista completa di tutti i titoli in concorso nelle varie sezioni, da Orizzonti a Fuori Concorso a Virtual Art a Selezione Ufficiale, si può consultare qui. Per chi volesse andare a vedere i film in sala, i biglietti si acquistano sul sito, alla sezione “Biglietti”. Fra pochi giorni in questa pagina web compariranno anche i titoli e le sale. Ma poi bisognerà essere molto veloci ad accaparrarsi posti e biglietti. Oppure ci si può presentare alle otto del mattino ai botteghini al Lido, davanti al Palazzo del Cinema. Perché una quota minima di biglietti viene venduta anche li. Lo sapevate?

Red carpet: come vederlo dal vivo alla 77° Mostra del Cinema

Per vivere l’atmosfera del festival e poter vedere il red carpet, bisogna organizzarsi bene per arrivare a Venezia. E avere molta pazienza, soprattutto se si arriva da lontano. Per spendere meno possibile, meglio dormire a Mestre, Chioggia, Padova e giungere a Venezia col primo treno del mattino. Salite sui vaporetti 5.2 o 2 direzione Lido, che impiegano circa un’ora e dalla stazione ferroviaria. Poi si prende l’autobus B che da S. Maria Elisabetta porta a pochi metri dai Palazzi della Mostra e dall’Hotel Excelsior Lido, dove quest’anno tutti gli incontri e i dinner si terranno in modalità distanziamento.

Come ammirare le star da vicino

L’ideale è arrivare al Lido, davanti al Palazzo del Cinema, quello dove è pronto il red carpet, prima delle nove del mattino. Non avendo idea di come sarà il tempo servono sicuramente uno zaino, un pouf gonfiabile o uno sgabello di legno pieghevole e un ombrello più grande che si può. Ci si posiziona a bordo red carpet e non ci si muove più fino alla sera alle 18.30. Il bagaglio descritto, insieme ai pasti al sacco è indispensabile per sedersi e ripararsi dal sole ed eventualmente dalla pioggia.

Durante tutte quelle ore, libri e tablet puntato su ProiezionidiBorsa, sono la migliore compagnia. Dopo un certo orario è anche difficile muoversi per andare a cercare un bagno, dunque al pomeriggio è bene bere poco. Il sacrificio è ripagato da uno spettacolo straordinario. La posizione migliore per stazionare è al centro della passerella o di fronte all’ingresso, dove i divi si fermano a salutare il pubblico. Se si porta un cambio elegante, alla fine della serata verso le 23 il red carpet è aperto. Tutti possono andare a farsi un selfie da star.