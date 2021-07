Abbiamo visto davvero un’infinità di volte come sia importante avere a cura la salute del nostro intestino. Da qui secondo la medicina passano circa il 70% delle infezioni e dei virus che poi si diramano in tutto il corpo. Virus intestinali che sono davvero protagonisti per tutto l’anno e non ci lasciano tregua né in inverno e né in estate. Mantenere equilibrata la flora batterica e assumere regolarmente determinati alimenti sono due segreti per stare bene ed evitare problemi. Pochissimi sanno che questa pianta e questa verdura in coppia prevengono tantissime malattie. Una combinazione incredibilmente semplice ma che porta al nostro organismo davvero tantissimi benefici.

L’importanza di lattuga e insalata

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sappiamo bene e vogliamo continuare a ricordarlo che tutte le associazioni di ricerca sul cancro ribadiscono che non esistono dei cibi anticancro. Ci sono invece tutta una serie di alimenti che con i loro nutrienti rinforzano il nostro DNA collaborando alla prevenzione. Così come esistono invece tutta una serie di cibi che per colpa dei loro grassi favoriscono una cattiva salute dei nostri organi importanti, come fegato e pancreas. Tornando invece alla nostra coppia, la lattuga è proprio uno di quegli alimenti che i medici consigliano di portare sempre a tavola. Conosciamo bene la sua ricchezza di acqua, di fibra e di vitamine ma vediamo assieme chi è la sua partner così importante.

Pochissimi sanno che questa pianta e questa verdura in coppia prevengono tantissime malattie

Un tempo una delle insalate in assoluto maggiormente utilizzate dalle nostre nonne di campagna era la lattuga con la malva. Quest’ultima vanta riconosciute proprietà lenitive e curative grazie alla sua ricchezza di:

tannini;

vitamine;

minerali;

fibre;

flavonoidi.

L’estate è proprio il momento ideale per raccogliere le foglie della malva e utilizzarle nell’insalata creando una vera e propria barriera benefica per il nostro intestino. Tante nonne raccolgono ancora oggi la malva per poi essiccarla e usarla nelle tisane invernali a difesa della gola e della laringe. Sono sistemi popolari che ci consigliano anche in erboristeria e farmacia.

Approfondimento

Se ci ritroviamo troppo spesso in bagno attenzione a queste 4 cause anche estive