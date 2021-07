Estate, tempo di corse in bagno e improvvisi attacchi di diarrea. Ci perdonino i nostri Lettori se ci esprimiamo in questi termini molto pratici, ma andiamo ad affrontare un tema importante. Se ci ritroviamo troppo spesso in bagno attenzione a queste 4 cause anche estive. Potrebbe essere colpa di un alimento scaduto o avariato, ma anche del caldo oppure di qualcosa di più grave.

Diarrea continua e improvvisa

Se andiamo in bagno di continuo e all’improvviso una delle cause più probabili potrebbe essere un’infezione virale. Questo sintomo si accompagna spesso alla mancanza di sete e di appetito, ma anche a dolori muscolari e febbre leggera. Si chiama Rotavirus ed è un protagonista assoluto delle nostre estati, un virus che si accomoda nel nostro intestino. Nulla di grave perché passerà semplicemente bevendo molta acqua e molto tè, e assumendo integratori di magnesio.

Attenzione ai crampi dopo mangiato

Diversa è invece la situazione in cui ci colgano dei crampi improvvisi subito dopo mangiato. Con relativa corsa in bagno e presenza di vomito e diarrea. Potrebbe trattarsi della classica intossicazione alimentare estiva riconducibile alla carne, al pesce, alle uova, ma anche ai funghi. A differenza del virus intestinale, non sottovalutiamo l’intossicazione alimentare e consultiamo immediatamente il medico.

Se abbiamo già compiuto i 50 anni e magari soffriamo di stitichezza, e tutto di colpo corriamo in bagno più volte, la causa potrebbe essere nella diverticolite. Parliamo di un’infiammazione intestinale dovuta appunto ai diverticoli che si formano internamente. Siccome entrano in contatto con il cibo e con i batteri, possono causare forti dolori allo stomaco e scariche improvvise di diarrea.

C’è anche l’intolleranza alimentare

Chiudiamo il nostro panorama con quella che potrebbe rivelarsi come un’antipatica intolleranza alimentare. Ce ne accorgiamo perché le feci sono molto più abbondanti del solito, le sedute più numerose e rigorosamente poco dopo i pasti. Potrebbe trattarsi di una intolleranza alimentare al glutine o al lattosio. Non lasciamo nulla al caso e contattiamo il nostro medico per sistemare il problema, ma anche cercare di escludere malattie più importanti.

