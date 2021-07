Senso di pesantezza e bruciore nella parte alta dello stomaco, problemi digestivi, frequenti eruttazioni, gonfiore addominale, salivazione abbondante, tosse secca, abbassamento della voce, rigurgiti dal sapore acido e alito cattivo.

Tutti questi disturbi, piuttosto generici e riconducibili a varie problematiche, possono indicare la presenza di un’ernia iatale.

Questi sintomi molto comuni dopo i 50 anni possono essere la spia dell’ernia iatale

Ne soffrono 6 persone su 10. Una patologia quindi abbastanza diffusa che riguarda lo stomaco e lo iato, una sorta di valvola che si trova sul diaframma e attraverso la quale passa l’esofago. Aprendosi e chiudendosi, lo iato permette di far arrivare cibi e liquidi direttamente nello stomaco.

Accade però spesso che, per varie ragioni, lo iato si allarghi o diventi un poco debole. Succede così che una piccola porzione di stomaco fuoriesca andando verso la cassa toracica. Una volta alterato il meccanismo “apertura-chiusura” dello sfintere, accade poi spesso che lo iato vada ad aprirsi anche quando non serve. In questo caso va a provocare la risalita degli acidi gastrici che hanno un pH acido (0,9 -3,5). Tale situazione prende il nome di “reflusso gastro-esofageo”.

Perché viene l’ernia iatale?

Le cause non sono ancora del tutto chiare. Di sicuro vi sono fattori genetici e l’età. È una patologia molto diffusa dopo i 50 anni. Vi sono inoltre particolari condizioni che favoriscono la comparsa di ernia iatale come la gravidanza, il forte sovrappeso, il fumo e gli allenamenti con pesi esagerati.

È dunque bene prestare molta attenzione. Questi sintomi molto comuni dopo i 50 anni possono essere la spia dell’ernia iatale.

Tutti i sintomi descritti peggiorano quando ci si corica e quando si compiono sforzi fisici troppo intensi. Soprattutto subito dopo aver mangiato.

Per essere sicuri di essere affetti da ernia iatale sono sufficienti una gastroscopia ed eventualmente una radiografia al torace con mezzo di contrasto.

