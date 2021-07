Come scritto più volte nei precedenti report su questo titolo azionario, il potenziale rialzista di Mondo TV è enorme, ma la migliore tattica è l’attesa.

Questa affermazione può sembrare contraddittoria, ma ha una sua logica che andiamo a spiegare qui di seguito.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo risulta essere fortemente sottovalutato. Ad esempio, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili Analogo risultato si ottiene considerando il Price to Book ratio e il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda. Quest’ultimo indicatore è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Per quel che riguarda il fair value, poi, i nostri calcoli, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano a una stima di 4,75 euro per azione, con un gap fra prezzo attuale e fair value di circa il 200%. Un livello di sottovalutazione enorme.

Un altro aspetto interessante è legato alla situazione finanziaria della società che appare eccellente. Ciò conferisce a Mondo TV una notevole capacità di investimento.

Anche le raccomandazioni degli analisti confermano la forte sottovalutazione del titolo. Il consenso medio, infatti, è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 100%.

Il potenziale rialzista di Mondo TV è enorme, ma la migliore tattica è l’attesa: le indicazioni dell’analisi grafica

Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 1,452 euro in ribasso del 1,22% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma la settimana in corso e quella precedente stanno dando segnali molto interessanti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono portate vicino alla resistenza in area 1,452 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione rialzista che verrebbe confermata da una chiusura settimanale superiore a 1,478 euro. In questo caso il titolo Mondo TV si porterebbe verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale rialzista di circa l’80%.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati nel riquadro in rosso.