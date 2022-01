Le piante grasse sono amate per la loro facilità di coltivazione e per il loro aspetto ornamentale, che le rende perfette per ogni tipo di ambiente.

Per esempio, molti non conoscono questa bellissima pianta dalle orecchie di coniglio perfetta per abbellire la nostra casa con la sua presenza.

Ovviamente, è bene sapere che ogni pianta grassa ha bisogno di cure specifiche e ha diverse necessità che dovremmo conoscere prima di acquistare.

Pochissimi sanno che per rinvigorire le nostre piante grasse ed averle sempre rigogliose basta questo ingrediente che mettiamo spesso nel caffè

Le piante grasse in questo periodo potrebbero risentire delle temperature basse e gelide caratteristiche dell’inverno.

Per questa ragione dovremmo conoscere questi piccoli trucchetti che ci permettono di proteggerle adeguatamente mantenendole in salute.

Le piante grasse necessitano innanzitutto di nutrimento per crescere rigogliose e sane, ma a volte può non bastare e le vediamo deperire nel tempo.

Per questo, parleremo di un alimento considerato rivitalizzante, che potrebbe essere d’aiuto alle nostre piante senza dover necessariamente acquistare prodotti appositi.

Infatti, pochissimi sanno che per rinvigorire le nostre piante grasse ed averle sempre rigogliose basta questo ingrediente che mettiamo spesso nel caffè e nei dolci.

Lo zucchero è un ingrediente comune in tutte le cucine, ma dovrebbe dare soddisfazioni anche se utilizzato per questo scopo.

Basterà solamente far sciogliere nell’acqua un po’ di zucchero ed utilizzare la miscela ottenuta per annaffiare le nostre piante.

La dose ideale sarebbe l’equivalente di una bustina di zucchero da bar per circa 5 litri di acqua, senza abbondare perché potremmo danneggiare le piante.

In questo modo riusciremo a donare loro nuovo vigore, mantenendo così il loro stato di salute.

Ovviamente lo zucchero non deve essere considerato un vero e proprio concime perché non lo è affatto.

Si tratta semplicemente di un ingrediente da utilizzare come stimolante in maniera occasionale e non continuativa, altrimenti rischieremmo di ottenere l’effetto opposto.

Altrimenti, per fertilizzare le piante grasse è possibile far bollire in acqua le uova e dopo aver spento il fuoco conservare i loro gusci. Dovremo spezzettarli e metterli nel terreno, accanto alle radici della pianta, per garantire così maggiore nutrimento.

Se abbiamo dei dubbi, sarebbe sempre meglio rivolgerci ad un esperto del settore, in modo che ci dia indicazioni più precise.

Maggiori informazioni

Quando acquistiamo una pianta grassa è molto importante il luogo dove la posizioniamo, per evitare che abbia vita breve.

La pianta grassa, oltre a dover essere protetta dalle gelate, avrà necessità di essere posta in una zona ben soleggiata per crescere bene.

Inoltre, nel momento del suo acquisto, dovremo optare per piante dall’aspetto sano che mostrino la presenza di gemme floreali.

Lettura consigliata

Ecco la pianta rampicante a forma di cuore ideale per la casa che sta spopolando