La stagione autunnale oramai è alle porte, infatti, possiamo percepire che pian piano le temperature stanno diminuendo.

In questo periodo dell’anno è importante preparare e proteggere le piante del nostro orto in vista dell’inverno e delle temperature che si prospettano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È un’operazione fondamentale che ci occupa del tempo ma ci permettere di arrivare alla prossima primavera con piante belle ed in salute.

Non tutti sanno però che anche le piante grasse richiedono cure e attenzioni, soprattutto in questa stagione caratterizzata da cambiamenti climatici.

Per mantenere rigogliose le nostre piante grasse in inverno bastano queste semplici mosse

Se non vogliamo interrompere la fase vegetativa delle nostre piante grasse, è bene sapere che queste possono risentire del cambiamento climatico.

Per prima cosa verifichiamo il loro stato di salute e del terreno su cui poggiano, accertandoci anche che non vi siano parassiti.

Procediamo raccogliendo i frutti, i semi, i fiori secchi e tutti i residui eventualmente presenti tra le spine o nel vaso.

Fatto questo, è molto importante dedicarsi alla copertura delle piante; alcune varietà non soffrono il freddo ma sarebbe comunque preferibile spostarle al chiuso.

Se le nostre piante sono posizionate all’esterno, assicuriamoci che la temperatura non scenda sotto i 15°C, evento tutt’altro che raro durante le notti autunnali.

Se invece sono già poste internamente, posizioniamole sulle verande o all’interno del garage, l’importante è che ci sia il ricircolo d’aria necessario alla loro sopravvivenza.

Ne notassimo sofferenza nell’aspetto, è importante sapere che potrebbero bastare solo poche mosse per salvare una pianta grassa in fin di vita.

Queste piante patiscono le correnti d’aria improvvise, oltre che i bruschi sbalzi di temperatura ed è per questo che bisogna prestarvi sempre massima attenzione.

È importante, infatti, metterle al riparo dalla pioggia tipica della stagione autunnale.

Nel caso le nostre piante siano state messe a dimora in giardino, basterà predisporre degli appositi sacchetti protettivi in materiale traspirante ma impermeabile.

Se facendo questo notiamo che le piantine necessitano di un rinvaso, è consigliabile attendere la fine dell’inverno, prima di procedere.

Per mantenere rigogliose le nostre piante grasse in inverno bastano queste semplici mosse, ricordiamo che è fondamentale prendersene cura.

La scelta del vaso

La scelta del vaso è fondamentale, va benissimo sia quello in plastica che quello in terracotta, basta che siano forati sul fondo.

In questo modo garantiremo il deflusso dell’acqua ed eviteremo i ristagni idrici che sono pericolosi per la salute della pianta.

Inoltre, è importante anche disporre un substrato costituito da un terriccio che favorisca il drenaggio, come ad esempio la sabbia.

Approfondimento

Ecco 3 piante autunnali dalla straordinaria fioritura perfette per decorare il nostro giardino