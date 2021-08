Molte malattie si possono prevenire facendo in tempo le visite mediche necessarie. Ma in pochi fanno un esame importante per evitare un comune tumore. Ecco di cosa si tratta.

Fra i tumori più diffusi c’è quello al colon: addirittura è il secondo tipo di cancro più frequente fra le donne, il terzo fra gli uomini. Purtroppo questa malattia colpisce persone sempre più giovani.

Attenzione a non dimenticare questo esame fondamentale a 45 anni per proteggersi dal cancro

Un gruppo di esperti degli Stati Uniti ha infatti affermato che c’è un allarmante aumento di casi fra gli under 50. Il motivo non è chiaro agli scienziati: gli esperti affermano che è importante studiare le cause e i fattori di rischio. Ma nel frattempo, ci si deve concentrare sulla prevenzione.

Infatti, per fortuna il cancro colo-rettale si può combattere. La mortalità dovuta a questa malattia sta infatti diminuendo, grazie ai programmi di screening che permettono una diagnosi precoce. Ma, vista la diffusione fra persone sempre più giovani, gli esperti statunitensi hanno sottolineato che l’età raccomandata per sottoporsi alle visite necessarie va abbassata: non più 50 anni, ma 45.

Ecco come prevenire il tumore al colon

L’esame che permette di scoprire in tempo il cancro colo-rettale è la ricerca del sangue occulto nelle feci. Dunque attenzione a non dimenticare questo esame fondamentale a 45 anni per proteggersi dal cancro. Se il risultato è positivo, bisogna confermarlo con una colonscopia.

Inoltre è importante fare attenzione alla dieta. Fra i fattori di rischio per il tumore al colon c’è infatti l’obesità. Mangiare molti grassi e proteine animali aumenta la probabilità di soffrire di questa malattia. Al contrario, una dieta ricca di cereali integrali, frutta e verdura può giocare un ruolo protettivo. Infine, può valere la pena provare un ingrediente inusuale: infatti quasi nessuno lo compra ma questo alimento tiene alla larga il tumore al colon.