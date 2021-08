Gli scienziati si chiedono da tempo perché in Giappone ci sono pochissimi casi di cancro al colon. Ora siamo più vicini a una risposta: il segreto potrebbe essere un ingrediente molto diffuso in Giappone, ma poco in Italia. In effetti quasi nessuno lo compra mai ma questo alimento tiene alla larga il tumore al colon.

Come prevenire il tumore al colon

Il cancro colo-rettale è fra i più diffusi: è il terzo più frequente per gli uomini, il secondo per le donne. È quindi fondamentale sapere come prevenirlo.

Come per molte malattie, il segreto per tenere alla larga il tumore al colon è la dieta. Innanzitutto bisogna stare attenti ai chili di troppo: l’obesità è infatti un fattore di rischio per questa malattia. Ridurre al minimo il consumo di grassi saturi e zuccheri è dunque cruciale.

Ci sono, inoltre, alcuni alimenti che mantengono sano l’intestino: cereali integrali, frutta e verdura. Ma anche un ingrediente sconosciuto alla maggior parte degli italiani. In effetti spesso i prodotti meno acquistati sono proprio quelli che regalano benefici inaspettati per la salute.

È il caso, per esempio, di questo olio che tiene a bada il colesterolo cattivo, oppure questo ortaggio che può abbassare la glicemia e prevenire i tumori.

Ma qual è, allora, l’ingrediente che allontana il cancro colo-rettale?

I giapponesi si ammalano pochissimo di tumore al colon. Per questo un gruppo di ricercatori si è chiesto se ci fosse qualche aspetto della loro alimentazione che tenesse alla larga questo cancro molto diffuso. Gli esperti hanno fatto una scoperta interessante: il merito potrebbe essere delle alghe rosse.

Questo ingrediente è poco diffuso in Italia, ma è considerato una prelibatezza in Oriente. Lo si può usare per le zuppe o per insaporire i condimenti.

Le alghe rosse non sono solo buone, ma anche benefiche per la salute. Gli scienziati hanno infatti condotto uno studio che svela che uno zucchero derivato dalle alghe blocca la crescita delle cellule tumorali nel colon. Sicuramente un buon motivo per sbizzarrirsi in cucina introducendo un nuovo ingrediente!

